Künstliche Intelligenz Neues Netzwerk für Edge-AI-Technologien nimmt Arbeit auf

Daten an der Edge statt in der Cloud zu verarbeiten, ist oftmals effektiver und verringert Latenzzeiten. Ein neues Netzwerk will diese Technologie nun mit KI kombinieren.

Das Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD ist Teil des Projektkonsortiums und leitet die Pilotentwicklung im Bereich Smart City und autonomer Robotik. (Bild: ©putilov_denis - stock.adobe.com)

Ein neues Exzellenznetzwerk hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Anwendung von künstlicher Intelligenz auf Edge-Computing-Plattformen zu fördern und weiterzuentwickeln. Laut einer Mitteilung des Fraunhofer-Instituts für Graphische Datenverarbeitung IGD soll das neue Netzwerk einen Leuchtturm innerhalb der internationalen KI-Initiativen erschaffen.

Das „Exzellenznetz für verteilte, vertrauenswürdige, effiziente und skalierbare KI für das Edge-Computing“ (DAIEDGE) steht unter der Leitung des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI). Ziel ist es, die KI- und Edge-Community zu mobilisieren, relevanten Interessengruppen zu vernetzen und europäische Partnerschaften und Projekte zu initiieren. Entstehen sollen dadurch unter anderem Ideen, Werkzeuge, Dienstleistungen, Leitlinien und Trends zur Unterstützung der nächsten Generation von Edge-KI-Technologien.

Mit der Kombination von Edge Computing und KI sollen Geräte ihre Entscheidungen in nur wenigen Millisekunden treffen können. Dies gelingt laut dem Netzwerk dadurch, dass die Daten direkt am Ort ihrer Entstehung verarbeitet werden. Unsichere Verbindungen, hohe Latenzzeiten, große Energie-Aufwände oder Kosten durch die Übertragung wären somit kein Problem mehr. Profitieren könnte unter anderem das autonomes Fahren, personalisierte digitale Hilfe oder intelligente Serviceroboter.

