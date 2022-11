Formnext 2022 Dye Mansion führt Dampf-Polier-System für 3D-gedrucktes Polypropylen ein

Dye Mansion stellt auf der Formnext das neue Postprocessing-System Powerfuse S PP vor. Während das klassische Modell mit allen gängigen starren und flexiblen Materialien auf dem Markt wie PA, TPU und ULTEM funktioniert, ist die neue Maschine speziell zum Glätten von Polypropylen ausgelegt.

Die Powerfuse S PP ist die erste grüne Vapor Polishing Lösung von Dye Mansion, um 3D-gedrucktes PP zu glätten. Das nachhaltige Vapor-Fuse VF44 Eco-Fluid PP soll zu 100 Prozent biobasiert und leicht biologisch abbaubar sowie ungiftig sein. (Bild: D.Quitter / VCG)

Polypropylen ist einer der weltweit am häufigsten hergestellten Kunststoffe mit Vorteilen in Bezug auf Preis, Zähigkeit und Dehnbarkeit sowie chemische Beständigkeit. Mit dem neuen Modell der Powerfuse S stellt Dye Mansion nun sicher, dass es auch eine End-to-End-Lösung für die industrielle nachbearbeitung von Polypropylen gibt. Die neue Maschine soll mehr Einsatzfälle von Polypropylen in der Additiven Fertigung ermöglichen, z.B. in der Automobilindustrie, Medizin- und Chemietechnik, bei Konsumgütern und im Prototypenbau.

Laut Dye Mansion ist das verwendete Vapor-Fuse VF44 Eco-Fluid PP zu 100 Prozent biobasiert und leicht biologisch abbaubar sowie ungiftig. AM-Anwender sollen mit der Powerfuse S PP aufgrund des hohen Automatisierungsgrads und des geschlossenen Kreislaufs mit integrierter Lösungsmittelrückgewinnung unschlagbare Kosten pro Teil bei voller Produktionskapazität erzielen. Das neue Dampf-Polier-System wurde zusammen mit allen Technologieanbietern für PP validiert – darunter Stratasys, HP, BASF, EOS, ALM, Prodways, AM Polymers, Covestro und andere.

