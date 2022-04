Extrusionsbasiertes Bioprinting Druckkopf von Puredyne gewinnt Design Award

Im vergangenen Jahr hat Visco Tec sein Portfolio für Bioprinting erweitert und mit Puredyne eine neue Marke für Druckköpfe gelauncht. Jetzt erhielt sie den Red Dot Design Award in der Kategorie Product Design.

Präzise und wiederholgenaue Dosierung kombiniert mit kompaktem, coolem Design. Der Bioprinting-Druckkopf der Marke Puredyne von Visco Tec erhielt den Red Dot Design Award. (Bild: Visco Tec)

Im industriellen Umfeld steht häufig die Funktionalität an erster Stelle – die Optik wird vernachlässigt. Die Ingenieure bei Puredyne verfolgten einen neuen Weg: Erstmals sollten Druckköpfe für extrusionsbasiertes Bioprinting so ausgelegt sein, dass Design und Funktionalität eine Symbiose eingehen. Wie Visco Tec mitteilt, sehen sich Anwender bei der pneumatischen Extrusion mit fehlenden Rückzugsmechanismen und einer unpräzisen Regelung konfrontiert. Hier setzte Puredyne an und entwickelte einen Druckkopf, der hochpräzise Druckergebnisse wiederholt realisieren kann.

Design und Funktionalität vereint

Die Ingenieure des Puredyne-Teams fokussierten sich auf Anwender, die eine intuitiv nutzbare Applikation suchen, mit der Sie im kleinen Maßstab einfach und sauber arbeiten und gleichzeitig auf eine automatisierte Prozesskontrolle zählen können. Minimalistisch sollte das Design sein, angelehnt an den Bauhaus Stil. Sichtbar machen wollten die Entwickler von Puredyne dies über starke und dennoch harmonische Elemente, klare Linien, ein minimalistisches Design und leuchtende Primärfarben.

Im Ergebnis launchte Visco Tec mit seiner neuen Marke Puredyne einen Druckkopf in dominantem Rot, der sich optisch klar von der Dachmarke differenziert. Der weiße Adapter mit transparentem Stator greift das Visco-Tec-Design auf, ohne damit zu konkurrieren. Dafür erhielt Puredyne den Red-Dot-Design-Award in der Kategorie Product Design.

Weitere Beiträge zum Thema Bioprinting:

(ID:48212122)