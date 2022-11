3D-Baudruck Dreistöckiges 3D-gedrucktes Gebäude in Asien

Mit einem Cobod 3D-Drucker sei in Saudi-Arabien ein knapp zehn Meter hohes Gebäude gedruckt worden. Dies sei damit das höchste 3D-gedruckte Gebäue weltweit. In Europa habe man bereits im Jahr 2021 ein Gebäude mit drei Stockwerken 3D-gedruckt.

Mit einer Höhe von 9,9 Metern ist das Gebäude das höchste 3D-gedruckte Gebäude der Welt. (Bild: Cobod)

Das Gebäude mit 345 Quadratmetern habe der Immobilienentwickler Dar Al Arkan entwickelt. Die Wände würden jeweils aus 3D-druckbarem Beton bestehen, dabei habe man günstige, zu 99 % lokale Materialien verwendet. Einzig ein Prozent der Betonmaterialien würde man von einer zentralen Stelle beziehen. Die Bauarbeiten hätten in der Wüste bei Temperaturen von über 40 Grad stattgefunden und ein Zelt sei dabei nicht verwendet worden.

Innovation mitten in der Wüste

Auch in Europa existiere ein von Peri hergestelltes 3D-Druck-Gebäude. Zwar würden gerade in den USA einige 3D-gedruckte Gebäude entwickelt werden, in Asien und Europa allerdings könne man die höchsten Gebäude finden. Das erste Bauprojekt des Unternehmens Dar Al Arkan aus Riad in Saudi-Arabien sei nordwestlich von Riyadh, der Hauptstadt Saudi-Arabiens verwirklicht worden. In dem Entwicklungsprojekt solle der Immobiliensektor weiterentwickelt werden, indem neueste Technologie-Trends zum Einsatz kommen.

Laut Wael Al Hagen, 3D-Baudruck-Projektleiter von Dar Al Arkan, sei das Unternehmen durch die Einführung des 3D-Drucks in der Lage, flexibler zu planen und produktiver sowie kosteneffizienter zu arbeiten.

Eine Villa aus dem 3D-Drucker

In der untersten, 130 Quadratmeter großen Etage des Gebäudes würden sich Wohnbereiche, zwei Toiletten und eine Küche befinden. Die zweite Etage umfasse mit 140 Quadratmetern drei Schlafzimmer, zwei Bäder, ein Wohnzimmer sowie einen Balkon. Im Dachbereich sei dazu noch ein weiteres Bad plus Dienstmädchenzimmer, eine Halle und eine Waschküche vorhanden.

Dar Al Arkan arbeite bereits an einer zweiten Villa, dessen erstes Stockwerk bereits in acht Tagen erbaut worden sei. Dabei habe man zusätzliche Schichten zur Isolierung eingebaut, um bis zu 30 % an Energie einzusparen. Zaid Marmash, Leiter des Bereichs Naher Osten und Afrika bei Cobod, betont, dass der 3D-Konstruktionsdrucker eine schnelle und effiziente Produktion ermöglichen würde.

(ID:48724377)