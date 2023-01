Datenübertragung Drei Experten beschleunigen Software-Updates Over the Air

NTT Data, NTT Ltd. und Aurora Labs kündigen eine globale strategische Kooperation für Software-Over-the-Air-Updates an, die durch Künstliche Intelligenz nebst 5G unterstützt werden.

NTT Data, Aurora Labs und NTT ltd. kooperieren jetzt, um die Over-the-Air-Datenübertragung für Updates auf Rekordgeschwindigkeit zu trimmen. Hauptprofiteur wird die Automobilindustrie sein. Lesen Sie hier, was die drei Partner vorhaben. (Bild: Data-Fox)

Die Kooperation soll den erhöhten Bedarf an höherer Geschwindigkeit und Sicherheit bei Software-Updates (Updates Over-the-Air kurz: OTA) decken, was von der Produktion über die Logistik bis hin zum After Sales reichen soll. Das Ganze soll am Ende eine Effizienzsteigerung um das bis zu 25-fache erreichen. NTT Data gilt als weltweit führendes Unternehmen für digitale Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, NTT Ltd. ist ein Experte in puncto IT-Infrastruktur- und Dienstleistungsunternehmen und Aurora Labs kennt sich mit künstlicher Intelligenz (KI) in der Automobilindustrie aus.

Mit Künstlicher Intelligenz und sich selbst optimierenden Systemen

Das „intelligente“ 5G-Over-the-Air-Update von NTT Data, NTT Ltd. und Aurora Labs basiert auf einem selbstlernendem KI-System von Aurora Labs plus integrierter Selbstoptimierung, heißt es weiter. Durch die Kombination von KI, die die zu übertragende Datenmenge erheblich reduziere und der 5G-Konnektivität werde dann die bis zu 25-fach höhere Effizienz erreicht. So sind Updates von 5.000 Endknoten (hier speziell Autos) pro Funkzelle möglich (bei 4G-Netzen sind es nur 1.000 Endknoten). Diese beschleunigten Dienste tragen nach Aussage der Experten dazu bei, den Zeit- und Kostenaufwand zu verringern und gleichzeitig den Kilowatt/Bit-Wert zu senken, um die gemeinsame Verpflichtung zur Nachhaltigkeit zu erfüllen.

Ein eigenes 5G-Netz ist aus vielen Gründen attraktiv

Öffentliche 5G-Netze, merken die Kooperationspartner an, werden momentan flächendeckend ausgebaut. Ergänzend dazu könnten Unternehmen ihr eigenes 5G-Netz aufbauen, was auf ein bestimmtes Gebäude, eine Fabrik oder ein Grundstück beschränkt sein kann und ein unabhängiges 5G bereitstelle. Der Vorteil ist, dass sich mit diesem eigenen 5G-Netz nur autorisierte Teilnehmer verbinden können, wie man betont. Private 5G-Netze gelten deshalb als sehr sicher. Sie bieten eine stabile Konnektivität, eine niedrige Latenz (Verzögerung) und hohe Bandbreiten. Die Kombination eines in sich geschlossenen Netzwerks mit Software-Update-Dateien, die von Aurora Labs mittels proprietären, nicht quelloffenen Algorithmen erstellt werden, treibe die Sicherheit auf ein bisheriges Maximum. Und die Tools von NTT Data und NTT Ltd. sind auf die zukünftigen Entwicklungen im Bereich OTA, insbesondere Skalierbarkeit ausgelegt. Sie wüchsen also mit den Anforderungen der User. Sie bieten deshalb kontinuierlich steigende Geschwindigkeiten und Abdeckungen, um den Bedarf an OTA-Updates zu erfüllen, ohne die Kosten für Hardware (Antennen, Basisstationen oder Gerätespeicher) zu erhöhen, wie die Experten versprechen.

Speziell die Automobilbranche wird davon profitieren

Die KI-basierten VSI-Lösungen (Vehicle Software Intelligence) von Aurora Labs werden übrigens von globalen Automobil- und Geräteherstellern eingesetzt, um kontinuierlich verwertbare Daten zu sammeln und ein tieferes Verständnis für die an der Fahrzeugsoftware vorgenommenen Änderungen zu erhalten. Durch die frühe Integration der VSI-Lösung in den Entwicklungszyklus der Software werde deren Entstehung optimiert und die branchenweit kleinsten Update-Dateien würden dabei erstellt. Die KI-basierte Fahrzeugsoftware von Aurora Labs bietet dabei der Automobilindustrie erhebliche wirtschaftliche Vorteile, weil bis zu 98 Prozent der Kosten für Gerätehardware und Datenübertragung bei Software-Updates eingespart werden, wie es heißt. Der Schlüssel zur Erfüllung der zukünftigen Mobilitätsbedürfnisse der Gesellschaft liege nach Aussage der Kooperationspartner nämlich in der Bereitstellung sehr effizienter, zuverlässiger und sicherer Lösungen für die Automobilindustrie.

Aber die schnelle, sichere und zuverlässige Verteilung von Updates an tausende von Fahrzeugen über drahtlose Verbindungen ist alles andere als trivial, zumal die Datenvolumen kontinuierlich wachsen. Erst die KI-Fähigkeiten von Aurora Labs, die Branchenerfahrung von NTT Data und die 5G-Expertise von NTT Ltd. führten zu einer probaten Lösung, die für zukünftiges Wachstum auch noch skalierbar ist. OTA ist, wie es abschließend heißt, nach der ersten Markteinführung neuer Fahrzeuge von entscheidender Bedeutung, um die Software in den ersten 12 Monaten zu stabilisieren. Die Fähigkeit, schnell zu iterieren, erfordere aber eine effiziente Datengröße und robuste Netzwerke, was die Kooperation der drei Spezialisten schaffen soll. (pk)

(ID:49017906)