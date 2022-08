Studie Digitalisierte Produkte und Dienstleistungen nehmen deutlich zu

Seit acht Jahren erhebt die Staufen AG in regelmäßigen Abständen den „Deutschen Industrie-4.0-Index 2022“. In der Kategorie Smart Business stieg er dabei nun von 32 Punkten (2019) auf 44 Punkte (2022).

Immer mehr Unternehmen digitalisieren ihre Produkte und Dienstleistungen oder entwickeln sogar komplette 4.0-Geschäftsmodelle. Zu diesem Ergebnis kommt der „Deutsche Industrie-4.0-Index 2022“ der Unternehmensberatung Staufen. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 konnte der Index in der Kategorie Smart Business von 32 auf 44 Punkte zulegen. Diese positive Entwicklung zeige, dass smarte Geschäftsmodelle in vielen Unternehmen zum operativen Alltag gehören. Dabei sieht Staufen in dem Aufbau einer Smart Factory eine Initialzündung, die zu intelligenten Produkten und Dienstleistungen führt.

Der Unternehmensberatung zufolge, zeigen die Studienergebnisse aber auch, dass es in der Industrie nach wie vor eine Spaltung in digitale Vorreiter und Nachzügler gibt. Das verdeutliche vor allem die Indexkategorie Smart Factory. Der zugehörige Indexwert stagniert seit 2019 bei 45 Punkten. Die etwas langsameren Unternehmen müssten nach Ansicht von Staufen einen klaren Fahrplan aufstellen um die Situation zu verbessern. Wichtig sei hier eine Reduzierung unterschiedlicher Prozessvarianten, um über den Weg der Standardisierung eine Automatisierung zu ermöglichen, heißt es.

Für die Erhebung wurden mehr als 350 Top-Führungskräfte deutscher Unternehmen befragt.

