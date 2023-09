Live-Veranstaltung Digital X 2023 will mit bewährtem Konzept punkten

Die Digital X im vergangenen Jahr war für die Telekom ein voller Erfolg, weswegen sie an dem grundlegenden Konzept in diesem Jahr festhalten will. Lediglich die Themenschwerpunkte und damit auch das Programm sowie das Motto wurden an aktuelle Trends angepasst.

Die Digital X will in Köln den Mittelstand, Konzerne, Start-ups und die Politik zusammenbringen, um die Zukunft zu gestalten. (Bild: Deutsche Telekom AG/Norbert Ittermann)

Die digitale Zukunft soll am 20. und 21. September 2023 in Köln wieder erlebbar gemacht werden. Die Telekom lädt zur Digital X und damit zur Messe mit dem wohl ungewöhnlichsten Konzept ein: sie findet mitten in der Kölner Innenstadt statt. Von dem Rückschlag durch die Corona-Pandemie hatte sich der Veranstalter schon im vergangenen Jahr erholt. Rund 50.000 Besucher kamen 2022 in die Stadt am Rhein, um sich über Zukunftstechnologien zu informieren. Für dieses Jahr erwartet die Telekom eine ähnliche Anzahl an Besuchern.

Die Digital X baut dabei auf das bewährte Konzept. Wie schon im vergangenen Jahr wird es auch 2023 über 300 Partner geben, die in vier verschiedenen Quartieren ihre neuen Produkte in sogenannten Brandhouses ausstellen, während eine Reihe von hochkarätigen Speakern auf den Bühnen über aktuelle Themen, Probleme und Lösungen reden. Bei den Brandhouses handelt es sich um Räumlichkeiten wie Stores oder Restaurants, die ihre Flächen für die Digital X und ihre Aussteller zur Verfügung stellen. Das Motto der Digital X 2023 lautet: „Be Digital. Stay Human.“

„Das Buzzword Digitalisierung ist schon länger in aller Munde. Wir wollen mit der Digital X 2023 zeigen, dass das Soziale und Menschliche dabei nicht vergessen werden darf“, sagt Paul Pfister von der Deutschen Telekom während der offiziellen Preview zur Digital X. So habe die Digitalisierung die Möglichkeit, die Welt sozial gerechter, lebenswerter und nachhaltiger zu machen. Dafür brauche die Digitalisierung aber eine Richtung und ein Ziel, was der Mensch ihr geben könne.

Neu: der Robotic Playground

Das neue Motto der Digital X soll sich sowohl im Speaker-Programm als auch in der thematischen Aufteilung der vier Quartiere widerspiegeln. So soll es im Belgischen Viertel um die Zukunft der Arbeit, im Friesenviertel um Nachhaltigkeit und Verantwortung, im Stadtgarten um Sicherheit und im Mediapark um Connected Business gehen. Das Belgische Viertel wurde in diesem Jahr um den Rudolfplatz und einen Robotic Playground erweitert. Zu den Ausstellern in diesem Jahr gehören unter anderem Cisco, Samsung, Google, Zoom oder Juniper.

Auch prominente Gäste und Speaker dürfen auf einer Digital X nicht fehlen. Bereits angekündigt sind etwa der Sänger und Gründer der Band Abba Björn Ulvaeus, der ehemalige Boxer Wladimir Klitschko, der Künstler und Cyborg-Aktivist Neil Harbisson, die Sprecherin des Chaos Computer Clubs Constanze Kurz sowie die amerikanische Futuristin Amy Webb. Ebenfalls bestätigt sind der WDR-Intendant Tom Buhrow und der Investor Frank Thelen.

ÖPNV mit Digital X - Ticket nutzen

Eine Erweiterung der Quartiere ist im Gespräch gewesen, wie die Telekom auf Anfrage mitteilt. Mit den 50.000 Besuchern im vergangenen Jahr sei das Areal der Digital X schon „sehr voll“ gewesen. Jedoch sei eine Erweiterung nicht so einfach, da es sich hierbei um öffentliche Flächen handelt, die für die Digital X gesperrt werden müssten. Gespräche mit der Stadt Köln seien jedoch schon im Gange und eine erste Erweiterung könnte es schon 2024 geben.

Das finale Programm für die Veranstaltung soll Anfang September veröffentlicht werden. Ein Ticket für beide Tage kostet 499 Euro, ein Tagesticket 299 Euro. Neu in diesem Jahr: mit den Tickets kann der ÖPNV während der Digital X kostenlos benutzt werden. Die Eintrittskarten sind im offiziellen Shop erhältlich.

