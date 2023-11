Ranking Die Top-15 Anbieter von Digital Experience Services in Deutschland

Wer dominiert in Deutschland den Markt für Digital Experience Services, kurz DXS? Und welchen Umsatz erwirtschaften diese Unternehmen? Diese und weitere Fragen beantwortet die aktuelle Lünendonk-Liste.

Wer hat bei den DXS die Nase vorn und wie wichtig sind den Kunden Full-Service-Dienstleister? (Bild: frei lizenziert / Pixabay

Unternehmen erkennen zunehmend die Bedeutung einer hochwertigen Digital Experience für ihren unmittelbaren Geschäftserfolg wie auch ihr zukünftiges Wachstum. Inzwischen fühle sich jedes zweite Unternehmen von denjenigen Mitbewerbern bedroht, die hochwertigere und integriertere Customer Journeys anbieten. Das ist eines der Ergebnisse der aktuellen Lünendonk-Studie „Der Markt für Digital Experience Services in Deutschland“. Diese Befürchtung erhöht den Druck auf Unternehmen, in Maßnahmen zur Steigerung der Kundenzentrierung und zur Verbesserung des Kundenerlebnisses entlang der Customer Journey zu investieren.

So verzeichneten laut der Studie Digital-Experience-Dienstleister im Jahr 2022 einen durchschnittlichen Umsatzanstieg von 20,5 Prozent. Für 2024 prognostiziert die Erhebung, der angespannten wirtschaftlichen Lage zum Trotz, einen durchschnittlichen Umsatzanstieg von 14,7 Prozent.

Full-Service-Portfolio wird wichtiger

Auf den ersten drei Plätzen finden sich, wie auch im Vorjahr, bekannte internationale Beratungskonzerne. Unter den Verfolgern finden sich ebenfalls renommierte Beratungs- und IT-Dienstleistungshäuser. Zwei der Top 10 kommen aus Deutschland.

Auch förderte die Studie zutage, dass Kundinnen und Kunden mittlerweile verstärkten Wert auf ein umfassendes Serviceangebot seitens der Dienstleister legen. Hier gelten diejenigen Anbieter als besonders attraktiv, die einen integrierten Ansatz verfolgen. Außerdem seien den Kundenunternehmen Fähigkeiten in den Bereichen Digital Consulting, Agenturservices, technologische Umsetzung und Managed Services wichtig.

Zum Hintergrund

Das B2B-Marktforschungsunternehmen Lünendonk & Hossenfelder realisierte die aktuelle Lünendonk-Liste in fachlicher Zusammenarbeit mit Adesso, Diva-e, Plan.Net Group, Reply, Syzygy Group und Valantic. Hierzu wurden laut des Unternehmens 28 führende Anbieter von Digital Experience Services in Deutschland identifiziert und befragt. Darüber hinaus wurden 148 Führungskräfte aus dem gehobenen Mittelstand sowie aus Großunternehmen und Konzernen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu deren Digitalstrategien und Investitionsschwerpunkten befragt.

Um in die Studie aufgenommen zu werden, müssen Dienstleister bestimmte Kriterien erfüllen. Mindestens 60 Prozent ihres Umsatzes müssen aus den Bereichen Management- und IT-Beratung, Digitalagenturleistungen, Softwareentwicklung und -einführung oder Systemintegration stammen. Zusätzlich müssen sie in den drei Segmenten Digital Consulting Services, Digital Agency Services und Digital Technology Services im Bereich Digital Experience Services signifikante Umsätze erzielen. Je nach Anteil am Umsatz mit Digital Experience Services müssen sie bestimmte Mindestumsatzschwellen erfüllen. Die Rangliste basiert auf dem Gesamtumsatz in Deutschland, da eine genaue Darstellung der anteiligen Umsätze mit Digital Experience Services aufgrund unterschiedlicher Definitionen und Abgrenzungen nicht möglich ist. Das Ranking berücksichtigt auch das Portfolio der Dienstleister, einschließlich ihrer Angebotsschwerpunkte, Marktanteile und Wahrnehmung am Markt.

Die Studie wie auch die Liste stehen registrierungspflichtig zum Download bereit.

