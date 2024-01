Raspberry Pi Diese Raspberry Pis kommen 2024

Raspberry Pi ist die beliebteste Computerplatine weltweit. Kürzlich erschien Raspberry Pi 5 – und was folgt 2024? Eben Upton, Geschäftsführer Raspberry Pi Trading, verrät es.

Das aktuelle Topmodell Raspberry Pi 5: 2024 soll die Industrievariante CM5 auf den Markt kommen. (Bild: Raspberry Pi)

Demnach sei die Industrievariante des aktuellen Topmodells Raspberry Pi 5, das Compute Module 5, sehr wahrscheinlich, aber auch mit einem Update des Mikrocontrollers RP2040 und des Raspberry Pi Pico könnte zu rechnen sein.

„Wir wissen, was unsere Kunden mögen und was nicht‟, begründet Eben Upton, Geschäftsführer von Raspberry Pi Trading, die Erfolgsgeschichte des Raspberry Pi auf dem Event Cambridge Raspberry Jam. Was Eben Upton sonst noch dem kleinen Kreis des Events verriet, so Hackster.io, veröffentlichte Jonathan Pallant auf Mastodon.

„Aktuell fertigen wir etwa 10.000 Raspberry Pi 5 pro Tag, von insgesamt 40.000 Pis pro Tag‟, sagte Eben Upton den Anwesenden des Events. All diese Geräte sollen, wie das Unternehmen zuvor bereits versprochen hat, zunächst für Maker reserviert sein, während industrielle Käufer ihren Bestand erst im Jahr 2024 erhalten sollen.

Raspberry Pi Trading – zuständig für Fertigung und Vertrieb der Raspberry Pis und organisatorisch abgespalten von der gemeinnützigen Raspberry Pi Foundation – sieht darin eine Möglichkeit, die Engpässe auszugleichen, die zuvor den Raspberry Pi 4 geplagt hatten, bei denen Industriekunden während der Krise des Komponentenmangels Vorrang eingeräumt wurden.

Raspberry Pi weiß, was die Kunden wollen und was nicht

Interessanter als die Produktionszahlen waren jedoch Uptons Kommentare auf der Veranstaltung Cambridge Raspberry Jam über den kostengünstigen Dual-Core-Mikrocontroller Raspberry Pi RP2040 und der Platine Raspberry Pi Pico, die ebenfalls mit dem Chip RP2040 ausgestattet ist: „Wir wissen, was die Leute am RP2040 nicht mögen‟, gab Upton auf der Veranstaltung zu. „Die Architektur Arm Cortex-M0+, könnte mehr RAM vertragen und könnte mit mehr GPIO-Pins (General-Purpose Input/Output) bestückt sein.‟ „Gleichzeitig wissen wir, was die Leute mögen – die PIO (Programmable Input/Output blocks).‟

Das Compute Module 5 kommt sicher 2024 – mit USB 3

Eben Upton kündigte zwar nicht konkret ein Nachfolgeprodukt für den Mikrocontroller RP2040 an, doch es gelte laut Jonathan Pallant als sicher, dass das Unternehmen zumindest darüber nachdenkt, was nach dem RP2040 kommen soll. Es wurde auf der Veranstaltung Cambridge Raspberry Jam weder ein Veröffentlichungsdatum für einen neuen Chip noch ein Raspberry Pi Pico 2 genannt, um ihn zu präsentieren, aber Upton bestätigte, dass das System-on-Module Raspberry Pi Compute Module 5 fertig entwickelt sei und 2024 auf den Markt kommen soll. Das CM5, gefertigt in 10-Layer-Technologie, bringe, so Upton, „ein hohes Maß an Gemeinsamkeiten mit dem Compute Module 4, und USB 3.0 an der Stelle, an der bis dato einige der MIPI-Lanes platziert waren‟.(mk)

Dieser Beitrag ist ursprünglich auf unserem Partnerportal Elektronikpraxis erschienen.

