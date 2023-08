Registrierungspflichtiger Artikel

Cloud Computing Die vier Champions des Cloud-Marktes stehen fest

Allein Microsoft und Amazon erwirtschafteten 2022 jeweils rund 80 Milliarden US-Dollar mit Produkten wie Azure und Amazon-„Web Services“ (AWS). Hier ein Ranking von Statista.

Der Umsatzchancen mit Cloud Computing steigen, sagt Statista. Nicht umsonst fahren Microsoft und Amazon auf der Erfolgsschiene Kopf an Kopf, wenn die Analyse der erfolgreichsten vier Cloud-Anbieter stimmt. Hier ist sie ... (Bild: F. Chungian)

Zwar war Googles Cloud-Sparte mit für den Erfolg des Unternehmens im vergangenen Quartal verantwortlich und man schrieb laut Medienberichten zum zweiten Mal in Folge schwarze Zahlen. Doch an die Umsätze von Microsoft und Amazon kam der Konzern von CEO Sundar Pinchai in diesem Teilbereich im vergangenen Jahr nicht heran, so ein Experte von Statista.

Zwischen Januar und Dezember 2022 konnte die Google-Mutter Alphabet nämlich lediglich rund 26 Milliarden US-Dollar Umsatz mit seinen Cloud-Produkten verbuchen, zu denen nicht nur die Google-„Cloud Platform“ an sich gehört sondern auch das Produktivitätspaket Google Workspace. Platz vier erreicht Alibaba Cloud mit rund 12 Milliarden US-Dollar Umsatz im vergangenen Jahr. Die Wachstumsraten der Segmente lagen jeweils zwischen 21 (Microsoft) und 36 (Amazon) Prozent.