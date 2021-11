Live-Event Die SPS 2021 ist abgesagt

Nachdem die bayrische Landesregierung schärfere Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie angekündigt hat, reagiert nun Messeveranstalter Mesago: die SPS in Nürnberg findet in diesem Jahr nicht statt.

Die SPS 2021 kann aufgrund der neuen Corona-Regelungen nicht mehr stattfinden. Was Besucher nun mit ihren Tickets machen können, ist noch nicht klar. (Bild: Mesago / Mathias Kutt)

Die Vorfreude in der Branche war groß. Nachdem in diesem Jahr bereits viele Messen wieder stattfinden konnten, wollten sich vom 23. bis 25. November nun auch die Automatisierer wieder in Nürnberg treffen. Doch mit den steigenden Corona-Zahlen zeichnete sich schon ab, dass die SPS womöglich doch nicht wie geplant stattfinden könnte. Aus dem anfänglichen 3G-Plus-Hygienekonzept ohne Maske wurde im November ein 2G-Konzept mit Maske. Währenddessen sagten Aussteller wie Siemens, Bosch Rexroth, Pilz, Schneider Electric und Weidmüller schon die Teilnahme ab.

Auch SPS On Air findet nicht statt

Neben den weiter steigenden Infektionszahlen und Hospitalisierungsraten machen die neue 2G-Plus-Regelung und die gesetzten Obergrenzen für Veranstaltungen eine Durchführung der SPS unmöglich, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters Mesago. Auch die digitale Messe SPS On Air wird laut einer Sprecherin des Unternehmens nicht stattfinden. Was mit Besucher-Tickets passiert, werde sobald wie möglich bekannt gemacht.

„Wir bedauern diese Entscheidung sehr, sehen uns angesichts der sich dynamisch verschlechternden Lage und der verschärften Auflagen aber dazu gezwungen, den diesjährigen Branchentreffpunkt abzusagen“, sagt Martin Roschkowski, Geschäftsführer der Mesago Messe Frankfurt GmbH. „Unser Ziel war es, mit der SPS 2021 eine bestmögliche Geschäftsplattform unter den sichersten Bedingungen zu gestalten. Wir wissen, wie wichtig die SPS für unsere Kunden und Partner insbesondere in diesem Jahr ist. Eine Durchführung wird trotz ständig verbesserter Sicherheitsmaßnahmen aber leider nicht möglich sein“, so Roschkowski.

