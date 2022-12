Best of Industry Award 2022 Die Gewinner des Best of Industry Award im Überblick

Unsere User haben entschieden und die spannendsten Innovationen der Industrie gewählt. Erfahren Sie hier, wer die Gewinner des Best of Industry Award 2022 sind.

Das Warten hat ein Ende: Die Gewinner des Best of Industry Award stehen fest! (Bild: © Ron Dale - stock.adobe.com)

Nach fünf Monaten Votingphase, in der fast 20.000 Stimmen abgegeben wurden, stehen jetzt die Sieger in den 24 Kategorien des Best of Industry Award fest. Sehen Sie sich auf Youtube die große Online-Preisverleihung an oder lesen Sie weiter, um zu erfahren, welche unserer 190 Bewerber sich durchsetzen konnten.

Zerspanung, Robotik & Co.

Hier finden Sie die Gewinner des ersten Teil des Best of Industry Award. Von der Zerspanung bis hin zur Robotik – der Schwerpunkt lag hier auf den klassischen Themen des MM Maschinenmarkt.

Kategorie Gewinner Innovation Antriebskomponenten Synapticon Somanet Circulo Servoantrieb Elektrische Ausrüstung Harting Technologiegruppe Han-Modular Domino Module Fabrikautomatisierung Onoff IT-Solutions Info Carrier Boxi Kunststofftechnik Evosys Laser Advanced Quasi-Simultanschweißen Mess- & Prüftechnik Kracht Kracht Kleinstmengenzähler Modulares Maschinenkonzept LAW-NDT Mess- und Prüfsysteme Modulare Prüfanlage MEXS 400 Robotik Bosch Rexroth Smart Flex Effector Spannmittel Röhm Ijaw Spannbacke Trenntechnik Pulsar Photonics Ultrakurzpuls-Lasermaschine RDX800 Zerspanung WFL Millturn Technologies Heavyweight Machining

Sehen Sie hier Bilder der Gewinner aus Teil 1 des Best of Industry Award:

IoT, Intralogistik & Co.

Teil 2 des Best of Industry Award fokussierte sich vor allem auf Technologien, die das Rückgrat der Industrie darstellen: IT und Logistik. Die Schwerpunkte lagen hier in den Bereichen IoT, Industrie 4.0 sowie Intralogistik.

Kategorie Gewinner Innovation Additive Fertigung Apium Additive Technologies Implantat 3D-Druck im Krankenhaus Digitale Infrastruktur SSI Schäfer Automation SSI CMMS Service Tool Einsatz von AR und VR Nimmsta Nimmsta HS 50 Industrial Smart Watch IoT-Plattformen Keller & Kalmbach Logtopus Software-Plattform Sensorik Aspion Datenlogger Aspion G-Log 2 Lagertechnik Linde Material Handling Linde Motion Detection Fördertechnik EK Robotics X Move Transportplattform

Sehen Sie hier Bilder der Gewinner aus Teil 2 des Best of Industry Award:

Medizintechnik, Labortechnik & Sonderkategorien

In Teil 3 des Best of Industry Award finden sich zum ersten Mal auch Kategorien und Innovationen aus der Prozessindustrie sowie der Labor- und Medizintechnik. In zwei branchenübergreifenden Sonderkategorien wurden außerdem Awards für Innovationen in den Bereichen „Nachhaltigkeit“ sowie für die spannendsten Projekte in der Kategorie „Bester Arbeitgeber“ verliehen.

Kategorie Gewinner Innovation Bester Arbeitgeber in der Industrie Ness Wärmetechnik Ness Employer Kampagne 2022 Bestes Nachhaltigkeitsprojekt Ceratizit Deutschland Green Carbide CT-GS20Y MSR/Prozessautomatisierung Vega Grieshaber Vegapuls 6X Radar-Füllstandsensor Pumpen/Kompressoren Pfeiffer Vacuum Laser Balancing Technologie Verfahrenstechnik Herding Filtertechnik Herding Beta Filterkörper Labor- & Analysetechnik DataPhysics Instruments Zeta-Potential Analysator ZPA 20 Medizintechnik Heraeus Deutschland AGXX Antimikrobielle Technologie

Sehen Sie hier Bilder der Gewinner aus Teil 3 des Best of Industry Award:

