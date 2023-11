Fließende Optimierer Diamant-Vergussmassen verbessern additiv gefertigte Bauteile

Im Fokus des Formnext-Auftritts stehen für Diamant Polymer Vergussmassen zur Optimierung der Materialeigenschaften von 3D-Druck-Bauteilen. Doch es gibt auch noch weitere Highlights in Frankfurt.

Wer hätte gedacht, dass man 3D-gedruckte Bauteile mit Vergussmassen von Diamant Polymer in ihren Eigenschaften verbessern respektive funktionalisieren kann?! Das beweist der Formnext-Aussteller etwa mit dieser Dartscheibe, die im Nachhinein magnetisiert wurde. (Bild: Diamant Polymer)

Auf Basis jahrzehntelanger Expertise bei der Formulierung von leistungsfähigen Polymersystemen hat Diamant Polymer nun einige funktionale Vergussmassen für die additive Fertigung entwickelt, die man auf der Formnext 2023 vorstellt. Mit den niederviskosen Füll- und Verbundwerkstoffen können die Materialeigenschaften von 3D-gedruckten Objekten optimiert werden, was das Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten erweitert und sowohl Zeit als auch Kosten spart, wie es weiter heißt.

Die, wie betont wird, ultraleichte, hochstabile Variante der Diamant-Vergussmasse ist mit einem spezifischen Gewicht von 0,6 Kilogramm pro Liter zum Beispiel leichter als Wasser. Das verleihe additiv gefertigten Bauteilen zusätzliche Stabilität bei reduziertem Gesamtgewicht und geringerer Wandstärke. Dadurch kann der Einsatz von 3D-Druckfilament im Rahmen der additiven Fertigung reduziert werden, was die Herstellungskosten senkt. Die Diamant-Vergussmassen, die ein maximales spezifisches Gewicht von 4 Kilogramm pro Liter erreichen, punkten laut Hersteller auch durch ihr sehr gutes thermisches Isolationsvermögen. Außerdem ist die Magnetisierung von 3D-Druck-Bauteilen damit möglich.

Faserverstärkte Systeme erhöhen die Belastbarkeit

Dann gibt es noch eine zusätzlich mit Fasern verstärkte Ausführung der Diamant-Vergussmasse, wie man erfährt. Diese verleiht additiv gefertigten Objekten eine höhere Zug- und Biegefestigkeit, sodass die Teile auch stärkeren Belastungen standhalten können. Am Formnext-Messestand würden die Anwendungsmöglichkeiten der funktionalen Vergussmassen anschaulich mit Exponaten verdeutlicht. Zum Beispiel mit 3D-gedruckten Kettlebells mit unterschiedlichen Gewichten oder mit einer per Vergussmasse magnetisierten, additiv gefertigten Dartscheibe (Aufmacherbild). In einer Mitmach-Werkstatt wird Besuchern die Anwendung der Vergussmassen auch praktisch vorgeführt.

Eine optional zusätzlich mit Fasern verstärkte Diamant-Vergussmasse verleiht additiv gefertigten Objekten, wie dieser 3D-Druck-Drohne, eine höhere Zug- und Biegefestigkeit. (Bild: Diamant Polymer)

Dieser Bauteilversiegler geht in die Tiefe ...

Um Bauteile im 3D-Druck so zu funktionalisieren, dass sie auch gas- und flüssigkeitsdicht sind, hat Diamant Polymer die das universell einsetzbare Produkt Dichtol AM Hydro entwickelt. Das niedrigviskose Hochleistungspolymer sorge schnell und zuverlässig für eine porentiefe Versiegelung und Imprägnierung der Bauteile. Dichtol AM Hydro passe sich flexibel den Einsatzbedingungen der additiven Fertigung an und verschließe Poren bis zu 0,2 Millimetern Durchmesser prozesssicher.

So können poröse Oberflächen in einem Arbeitsgang imprägniert, versiegelt und veredelt werden, wie der Formnext-Aussteller auf den Punkt bringt. Das System Dichtol AM Hydro wurde für alle gängigen 3D-Druckverfahren entwickelt. Das lösemittelfreie, wasserbasierende Hochleistungspolymer eignet sich deshalb sowohl für den Filamentdruck, als auch für pulverbasierte Herstellungsverfahren. Damit können Werkstücke und Bauteile aus üblichen Kunststoffen – insbesondere PLA, ASA, ABS und Polyamid (PA) – optimiert werden. Und während herkömmliche Versiegler im 3D-Druck erzeugte Bauteile nur oberflächlich schützen, dringt Dichtol AM Hydro in alle noch so feinen Poren und härtet dort aus. Das hart-elastische Polymer verankere sich im behandelten Teil und dichtet es auch bei wechselnden Temperaturen zuverlässig ab.

