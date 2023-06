3D-Druck-Postprocessing Diamant Polymer stellt Versiegelungslösung für 3D-Druck-Bauteile vor

Um 3D-gedruckte Bauteile gas- und flüssigkeitsdicht zu machen, hat Diamant Polymer den niedrigviskosen Hochleistungskunststoff Dichtol AM Hydro auf den Markt gebracht. Es soll Werkstücke porentief versiegeln und imprägnieren.

Dichtol AM Hydro passt sich flexibel den Einsatzbedingungen der additiven Fertigung an und verschließt zuverlässig Poren bis zu 0,2 mm Durchmesser. (Bild: Diamant Polymer)

Dichtol AM Hydro wurde speziell für die additive Fertigung in gängigen 3D-Druckverfahren entwickelt. Wie Diamant Polymer mitteilt, eignet sich das Hochleistungspolymer sowohl für den Filamentdruck, als auch für pulverbasierte Herstellungsverfahren. Das lösemittelfreie, wasserbasierende 1-Komponenten-System soll die dauerhafte, lückenlose Versiegelung und Imprägnierung von Werkstücken und Bauteilen aus gängigen Materialien ermöglichen – insbesondere PLA, ASA, ABS und Polyamid.

Während herkömmliche Versiegler im 3D-Druck erzeugte Bauteile nur oberflächlich schützen, dringt Dichtol AM Hydro in alle noch so feinen Poren ein und härtet dort aus, heißt es. Das hartelastische Polymer verankere sich im behandelten Teil und dichtet es auch bei wechselnden Temperaturen zuverlässig ab. So werde die behandelte Oberfläche nicht nur versiegelt, sondern in der Tiefe imprägniert.

Die Anwendung erfolgt manuell, ohne zusätzliche Maschinen oder Geräte. Beim Eintauchen gedruckter 3D-Objekte in das niedrigviskose Hochleistungspolymer werden laut Diamant Polymer auch schwer zugängliche Stellen sicher gas- und flüssigkeitsdicht abgedichtet. Dichtol AM Hydro ist nach der Aushärtung farblos. Durch die verschlossenen Poren soll sich kein Schmutz am Bauteil ablagern.

(ID:49517762)