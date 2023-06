Internationale KI-Studie Deutsche Unternehmen sind bei Künstlicher Intelligenz gut aufgestellt

Die produzierenden Unternehmen in Deutschland sind bei der Einführung und Umsetzung von KI international mindestens auf dem gleichen Stand – in Teilen sogar voraus, so das Ifaa.

Das Ifaa hat über 450 Unternehmen zu ihrem KI-Einsatz befragt. Hier sehen Sie das Ergebnis. Deutschland, heißt es zusammenfassend, braucht sich demnach nicht zu verstecken. (Bild: Ifaa)

In der vom Institut für angewandte Arbeitswissenschaften Ifaa untersuchten Stichprobe an der 459 Unternehmen teilgenommen haben, haben bereits 36 Prozent mindestens ein KI-System eingeführt. Bei weiteren 37 Prozent ist die Einführung derzeit in Planung. In einer herangezogenen Vergleichsstudie wurden die Teilnehmer branchenübergreifend aus Europa, China und den USA befragt. Hiervon geben 34 Prozent an, dass KI bereits eingeführt ist und weitere 39 Prozent sagen, dass KI-Systeme derzeit eingeführt werden respektive ihre Nutzung exploriert wird, wie das Ifaa weiter ausführt.

Große Unternehmen sind die KI-Vorreiter

Weitere Ergebnisse der Ifaa-Analyse zeigten, dass größere Unternehmen verstärkt KI einsetzten oder den Einsatz zumindest planten. Davon gibt die Hälfte der Studienteilnehmer aus Unternehmen mit über 1.000 Beschäftigten an, dass in ihrem Unternehmen bereits KI eingesetzt wird. Rund 38 Prozent bestätigen die Planung von KI-Einsätzen. Im Vergleich hierzu beantworteten rund 65 Prozent der beteiligten Kleinstunternehmen mit unter 50 Beschäftigten die Frage so, dass KI weder eingesetzt noch geplant ist, wie es weiter heißt. Hier können sie weitere Informationen zu dieser Studie abfragen.

