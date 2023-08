Umfrage Deutsche Unternehmen bei KI-Themen gut aufgestellt

Viele der großen deutschen Unternehmen nutzen bereits KI-Technologien. Im Vergleich mit China und den USA können deutsche Unternehmen mit der internationalen Konkurrenz in diesem Segment mithalten.

Ein wesentlicher Vertrauensfaktor für KI-Systeme ist für viele Befragte die menschliche Aufsicht und Kontrolle. (Bild: Kresimir - stock.adobe.com)

Das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft (Ifaa) hat mit einer Befragung gezeigt, dass produzierende Unternehmen in Deutschland im internationalen Vergleich bei der Einführung von KI international mindestens auf dem gleichen Stand, in Teilen sogar voraus seien. Laut einer Mitteilung gelten vor allem große Unternehmen als Vorreiter: 87 Prozent der Studienteilnehmern aus Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten haben KI bereits eingeführt oder planen dies. Mit Blick auf alle befragten Unternehmen sind es 73 Prozent, die KI bereits nutzen oder dies planen.

KI für die Fertigung

Bei den Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten geben 65 Prozent an, dass KI bei ihnen weder eingesetzt noch in Planung ist. Der häufigste Einsatzort für KI ist laut den Befragten mit 56 Prozent die Fertigung, gefolgt von Lager und Logistik mit 34 Prozent sowie Montage mit 26 Prozent. Konkret werden KI-Technologien wie Bild und Tonverarbeitung sowie die multidimensionale Mustererkennung mit 39 Prozent am häufigsten genannt. Auch die Text- und Sprachverarbeitung mit 37 Prozent sowie die Aktionsplanung und Optimierung mit 35 Prozent sind häufig verwendete Technologien.

Bei der Frage, wie bedeutend KI für die Branche ist, zeigte sich jedoch große Uneinigkeit: während 25 Prozent der Technologie eine große Bedeutung zusprechen und 19 Prozent eine geringe Bedeutung, gaben 34 Prozent der Befragten „Teils, teils“ an. Um KI vertrauen zu können, braucht es für 47 Prozent der Befragten menschliche Aufsicht und Kontrolle und für 43 Prozent eine einwandfreie Zuverlässigkeit und Manipulationsfreiheit von KI-Systemen. Der Schutz von personenbezogenen Daten bei der Arbeit mit KI ist 41 Prozent der Befragten wichtig.

