End-to-End-Software-Hub für den 3D-Druck Desktop Metal startet Live Suite für Binderjet-, BMD- und DLP-Technologie

Live Suite ist ein neues Paket leistungsstarker Softwareprogramme, mit denen Benutzer von Desktop Metal-, Desktop Health-, ETEC- und ExOne-3D-Drucksystemen ihre Bauvorbereitung, Drucker, Zubehör und Prozesse nahtlos und erfolgreich an einem Cloud-basierten Ort verwalten können.

Das Paket von Premium-Softwareanwendungen mit völlig neuen Funktionen ist für Benutzer der Additive-Manufacturing-2.0-Systeme von Desktop Metal ausgelegt. (Bild: Desktop Metal)

Live Suite soll es Anwendern ermöglichen, ihre digitalen Konstruktionsdaten einfach und präzise in 3D-gedruckte Metall-, Polymer- und Keramikteilen mittels Binderjet- BMD- und DLP-Technologie zu überführen. Wie Desktop Metal mitteilt, wird der End-to-End-Software-Hub in diesem Jahr standardmäßig mit der meisten neuen Hardware geliefert. Benutzer müssten so nicht mehr andere 3D-Druck-Softwareprogramme kaufen.

Die fünf Tools der Live Suite

Live Platform ist der Cloud-basierte Hub für alle Live Suite-Anwendungen und -Dienste. Er ist in vier Inhaltskategorien unterteilt – Erstellen, Verwalten, Lernen und Support – und ermöglicht es Benutzern, ihren gesamten Workflow an einem Ort mit 2-Faktor-Sicherheit zu verwalten.

Live Studio ist eine Cloud-basierte Bauvorbereitungssoftware, die Fabricate ersetzt und aktualisiert. Live Studio unterstützt das Slicing und die Build-Vorbereitung für die Bound Metal Deposition-Systeme von Desktop Metal, einschließlich Studio System 2.

Live Build MFG ist eine Desktop-basierte Bau-Vorbereitungssoftware, die die Fabricate-MFG-Anwendung von Desktop Metal ersetzt und aktualisiert. Live Build MFG unterstützt die Bauvorbereitung für alle Binder-Jet-3D-Drucke von Metall-, Holz-, Keramik- und Sanddesigns. Kunden, die derzeit ExOne X-Prep oder andere ähnliche Tools verwenden, werden in den nächsten 12 Monaten in Live Build MFG eingeführt.

Live Build DLP ist eine Desktop-basierte Bauvorbereitungssoftware für Kunden von Desktop Health und ETEC Digital Light Processing (DLP)-Druckern für Photopolymer, Elastomer und Schaumstoff. Kunden, die derzeit Envision One RP und andere ähnliche Tools verwenden, werden in den nächsten 12 Monaten in Live Build DLP eingeführt.

Live Sinter vereinfacht die Herstellung von Sintermetallteilen mittels Binder-Jetting mit leistungsstarker, generativer KI-Multiphysik-Sintersimulation und neuen, scanbasierten Anpassungen, die Teile mit engen Toleranzen liefern. Die Software erreicht dies, indem sie sinterfertige, druckbare Designs in nur 20 Minuten vorhersagt und generiert.

