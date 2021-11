Kommunikation über 5G Der Mobilfunkstandard 5G ist besser als sein Ruf

Wann setzt sich 5G in Deutschland durch? Zumindest die Anwender stehen der Technik immer positiver gegenüber. Doch wie ist die Lage bei Unternehmen? Dabei birgt eine frühzeitige Investition in die 5G-Technik zahlreiche Chancen. Lesen Sie, welche.

5G: Besonders für industrielle Anwendungen bedeutet 5G eine Zeitenwende. (Bild: gemeinfrei / Pixabay

Ist 5G die Treibkraft euphorischer Zukunftsvisionen? Oder doch ein überschätztes Milliardengrab? Thomas Kruse, Produktmanager bei Reichelt Elektronik, gibt einen Ausblick zu 5G.

Die Meinungen zum neuen Mobilfunkstandard gingen über Jahre hinweg in unterschiedliche Richtungen. Dementsprechend skeptisch stand auch die Bevölkerung der Technik gegenüber. Der neue International Telco Report 2021 von YouGov belegt, dass sich dieses Bild nun ändert und 5G langsam Akzeptanz findet.

5G verändert unseren Alltag

46 Prozent der Deutschen sind überzeugt, dass 5G die Art und Weise, wie wir uns mit dem Internet verbinden, verändern wird. 17 Prozent besitzen bereits ein 5G-fähiges Smartphone. Dem gegenüber stehen jedoch auch 27 Prozent, die gar nicht wissen, ob ihr Mobiltelefon den neuen Standard unterstützt.

Aufklärung und verständliche Informationen können Verbrauchern helfen, die 5G-Technik besser anzunehmen und leichter damit umzugehen. Das könnte auch dazu beitragen, bestehende Bedenken in der Bevölkerung zu zerstreuen: 24 Prozent machen sich nach wie vor Sorgen um Datensicherheit und Energieversorgung.

5G als große Chance für die deutsche Industrie

Wichtig ist vor allem, dass Menschen verstehen, wie groß die Chancen der 5G-Technik für Deutschland sein können. Schnellere Datenübertragungen bei Mobiltelefonen oder im Homeoffice sind nur ein Bruchteil der Möglichkeiten, die 5G-Technik bietet. Besonders für industrielle Anwendungen bedeutet 5G eine Zeitenwende.

Erst durch die absolut zuverlässige und latenzarme Datenübertragung über 5G können visionäre Ideen wie autonomes Fahren Wirklichkeit werden. Das bedeutet zwar nicht, dass in ein paar Jahren alle Menschen in selbstständig manövrierenden Fahrzeugen chauffiert werden. Besonders für die Logistikbranche und im Warentransport durch unbemannte Kraftfahrzeuge wurden jedoch bereits große Fortschritte erzielt.

Eine rasche Datenübertragung wird immer wichtiger

Tag für Tag werden mehr Daten von Maschinen erzeugt. Nichts ist dabei wichtiger als eine schnelle und sichere Übertragung dieser Daten. Waren die Automatisierung in der Fertigung und die Investition in Industrie-4.0-Lösungen bereits vor der Pandemie wichtige Erfolgsfaktoren für deutsche Industrieunternehmen, so hat sich in den letzten Monaten gezeigt, wie entscheidend diese Techniken tatsächlich in Krisenzeiten sein können.

Die Möglichkeit, Maschinen aus der Ferne zu warten, bietet Flexibilität und Sicherheit – und einen weiterhin fehlerfrei laufenden Betrieb. Daher kommt der neue Mobilfunkstandard genau zum richtigen Zeitpunkt.

5G – mehr Möglichkeiten für mehr Einsatzgebiete

5G ist längst nicht mehr nur ein Übertragungsprotokoll, das aus einem einzigen Funktionsprofil besteht. Vielmehr wird es jedes Jahr um neue Funktionen für verschiedene Anwenderprofile und Updates erweitert. So gibt es mittlerweile drei distinkte Anwenderprofile für unterschiedliche Einsatzzwecke: eMBB überträgt hohe Datenmengen bei hoher Geschwindigkeit. mMTC hingegen schafft nur geringe Datenmengen, verbraucht aber sehr wenig Energie. Das uRLLC-Anwendungsprofil gewährleistet höchste Ausfallsicherheit bei besonders geringen Latenzzeiten.

Möchte ein Unternehmen ein eigenes 5G-Campus-Netzwerk aufbauen, kann es genau bestimmen, welchen Bereich das Netzwerk abdecken soll. Bei Bedarf kann es sogar geografisch erweitert werden. Die Datenhoheit liegt also in jedem Fall bei den Unternehmen.

Sollen Unternehmen investieren?

5G kann also für Unternehmen einen wertvollen Beitrag zu Digitalisierungsprojekten leisten und langfristig neue Möglichkeiten eröffnen. Dass diese Erkenntnis auch von immer mehr Entscheidern geteilt wird, zeigt sich in einer Ende 2020 von Reichelt Elektronik beauftragten Umfrage unter 500 deutschen Industrieunternehmen: Mehr als ein Drittel (36 Prozent) planten bereits in diesem Jahr eine Neuinvestition in 5G-Technik. Weitere 31 Prozent beabsichtigten Erweiterungen für bereits bestehende Systeme.

Um langfristig von der Technik profitieren zu können, müssen Entscheider vorausschauend definieren, welche Ziele sie mit 5G erreichen wollen und welche Projekte konkret umgesetzt werden sollen. Zudem sollten Unternehmen bereits den Weg für einen erfolgreichen Ausbau geebnet haben, etwa indem sie das Firmennetzwerk oder den sicheren Austausch von Daten vorantreiben. Nur mit solider Vorarbeit können Firmen von Neuinvestitionen profitieren.

Mit 5G steht ihnen nun eine sichere, latenzarme und effiziente Übertragungsmethode zur Verfügung, die stets um neue Funktionalitäten erweitert wird. Damit erfüllt der Standard alle Grundvoraussetzungen, um sich auf lange Sicht als Standard in der Industrie zu etablieren.

