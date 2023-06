Partners in Screwing Deprag und Micropsi wollen Schraubmontage smart machen

Die Deprag aus Amberg und das Berliner Unternehmen Micropsi Industries kooperieren. Im Rahmen dessen bietet man eine automatisierte Schraubmöglichkeit an. Hier mehr dazu.

Smart verschraubt! Der Schraubtechnikspezialiste Deprag und der Robotersteuerungsexperte Micropsi Industries haben ein innovatives Schraubsystem mit KI-Funktionen entwickelt. Was das System kann, erklären die Partner hier. (Bild: Deprag)

Die neue automatisierte Schraubsystem von Deprag und Micropsi Industries, die aus der Kooperation hervorgeht, kann etwa flexibel mit Varianzen an Fertigungsplätzen umgehen, wie es dazu heißt. Mithilfe dieser Schraubinnovation ließe sich die Schraubmontage erstmals robust genug automatisieren, was mit herkömmlichen Systemen fürs Verschrauben bisher nicht oder nicht rentabel zu bewältigen gewesen sei.

Das Verbinden von Komponenten per Schraube kommt schließlich auch in allen Fertigungsindustrien vor, was das neue System attraktiv macht. Im Wesentlichen geht es bei diesem Prozess ja darum, eine sichere Verbindung zwischen zwei oder mehreren Teilen mithilfe einer oder mehreren Schrauben herzustellen. Was zunächst einfach klinge, sei in der Praxis aufgrund vielfältiger Parameter wie Lage-, Winkel-, sowie Fertigungstoleranzen aber äußerst komplex und mit konventioneller Automatisierung meist nur schwer und damit teuer lösbar, so Deprag.

Bildergalerie

Das soll sich mithilfe der künstlichen Intelligenz jetzt aber ändern.

KI-basierte Schraubinnovation gleicht Bauteilschwankungen aus

Die Zusammenarbeit bringt die Schraubtechnik von Deprag mit dem Robotersteuerungssystem Mirai von Micropsi Industries zusammen, wie man erfährt. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) ermöglicht Mirai es, dass Roboter komplexe Aufgaben in der Produktion prozessstabil übernehmen können, die sonst kaum machbar und/oder teuer wären. Ein über Mirai gesteuerter Roboter kann dann auf seinen Arbeitsbereich reagieren und seine Bewegungen in Echtzeit korrigieren, so Deprag.

Die „intelligente“ Steuerung Mirai gilt deshalb als eine ideale Erweiterung für das Deprag-Automatisierungsportfolio. Die Kernphilosophie von Deprag ist nicht umsonst, den Anwendern stets die qualitativ besten Produkte anbieten zu können. Mit Mirai könne Deprag nun ein Stück weit mehr auf aktuelle Herausforderungen in Sachen Schraubtechnik reagieren, um langfristig nutzbare, zukunftssichernde Montagesysteme zu entwickeln. Die smarte Schraubinnovation von Deprag und Micropsi Industries ermöglicht dabei etwa den Ausgleich von Lage- und Winkeltoleranzen sowie von Fertigungstoleranzen im Bauteil. Auch das dynamische Arbeiten am bewegten Band sei erstmals prozesssicher möglich. Das Verschraubungssystem eignet sich für die Montage verschiedenster Produkte und Komponenten, wie beispielsweise im Bereich Haushaltsgeräte, Elektronik, Automobilteile, landwirtschaftliche Maschinen, merkt Deprag abschließend an.

(ID:49474476)