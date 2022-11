3D-gedruckte Dentalmodelle Dentaldrucker von Stratasys optimiert Produktionsprozess

Mit dem 3D-Drucker J5 Denta Jet von Stratasys erreicht das in Deutschland ansässige Dentallabor Nee Zahntechnik verbesserte Detailgenauigkeit, Präzision und Farben für seine zahnmedizinischen Produkte.

Der 3D-Drucker J5 Denta Jet von Stratasys kann zeitgleich Dental-Modelle aus unterschiedlichen Kunststoffen fertigen. (Bild: Stratasys)

Die J5 Denta Jet produziert 3D-gedruckte, realistische Fallpräsentationen, die bisher nur mit zeitaufwändigen Wachsmodellen möglich waren. Die hohe Auflösung der Polyjet-Materialien mit einer Genauigkeit von bis zu 18,75 Mikrometern soll nach Angaben von Stratasys das Einsetzen von Kronen und Brücken innerhalb von Minuten ermöglichen.

Um die Sicherheit und den Komfort der Patienten zu gewährleisten, verwendet das Produktionsteam von Nee die biokompatiblen Materialien von Stratasys. (Bild: Stratasys)

So verbesserte die Einführung des Dentaldruckers auch bei Nee Zahntechnik den digitalen Arbeitsablauf durch die effiziente Produktion von Implantaten, Veneers und Schienen, Operationsschablonen und Zahnprothesen. Dabei kommt es dem Team nicht nur auf die benötigte Präzision an – auch der Zugang zu über 500.000 Farben bei verschiedenen Materialien stand im Focus. Als Beispiel nennt Nee ein Implantatmodell. Es besteht aus einem festen, undurchsichtigen Modell mit Ober- und Unterseite, einer weichen Gingivamaske und einer biokompatiblen Bohrschablone, für die insgesamt drei verschiedene Materialien benötigt werden. Hier müssen entweder mehrere 3D-Drucker genutzt oder separate 3D-Druckvorgänge mit unterschiedlichen Materialien erstellt werden. Mit dem 3D-Drucker J5 Denta Jet können jetzt in einem Druckvorgang bis zu fünf Materialien verarbeiten werden.

