Digital X Award 2022 Das sind die besten Digitalisierungsprojekte des Mittelstands

Die Auswahl der Gewinner erfolgte durch eine unabhängige Jury, die von den wissenschaftlichen Partnern Universität St. Gallen und Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne beraten wurde.

Die Award-Gewinner haben gezeigt, wie vielfältig Digitalisierung im Mittelstand sein kann. (Bild: Deutsche Telekom)

Die Deutsche Telekom und der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW) haben im Rahmen der Digitalisierungsinitiative Digital X in Köln Unternehmen mit dem „Digital X Award“ ausgezeichnet. Laut einer Mitteilung wurden digitale Leuchtturmprojekte im Mittelstand ausgezeichnet, die sich für digitale Lösungen innovativ und konsequent eingesetzt haben.

Tierwohl dank digitaler Stallkontrolle

In der Kategorie „Digitale Produkte und Dienstleistungen“ wurde die Nölle + Nordhorn GmbH ausgezeichnet. Das Unternehmen bietet ein Ökosystem aus Hardware, Software und Cloud an, mit dem sich mit Sensoren erfasste Informationen speichern, analysieren, visualisieren und an dritte Systeme weitergeben lassen. Das Komplettsystem sei speziell auf die Bedürfnisse von Tierstallbetreibern zugeschnitten.

Die Daten sollen demnach Aufschluss über die Tiergesundheit und Luftqualität im Stall geben und die Auswertung wirtschaftlicher Faktoren wie Legequoten in einem Hühnerstall ermöglichen. Alarme sollen frühzeitig vor Problemen im Stall warnen können.

Event-Planung mit KI

Den Award für „Digitale Prozesse und Organisation“ bekam die Rauschenberger Catering + Restaurants GmbH und Co. KG. Sie habe sich mit der Digitalisierung des gesamten Wertschöpfungsprozesses in ihrer Branche befasst und eine KI-basierte Lösung eingeführt, mit der sich die benötigten Lebensmittel für Events genauer am tatsächlichen Bedarf kalkulieren lassen. So landen weniger Lebensmittel im Müll.

Die Werkstatt in der Tasche

Die Select AG konnte die Jury in der Kategorie „Digitale Kundenerlebnisse“ überzeugen. Das Unternehmen entwickelte die App „Vjumi“, mit der Kfz-Betriebe sich mit ihren Kunden vernetzen können. Sie ist ausgestattet mit einer intelligenten Real-Time-Diagnostics-Technologie und laut dem Veranstalter die erste Telematiklösung, die freie Werkstätten in Echtzeit mit den Fahrzeugdaten ihrer Kunden versorgt. Die Idee dabei ist, dass eine Werkstatt einen Schaden anhand der Daten erkennt, noch bevor das Fahrzeug diesen meldet. Dies soll Pannen in Zukunft verhindern.

Traditionsunternehmen denkt digital

Für die Digitalisierung und der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle wurde in der Kategorie „Digitale Transformation Mittelstand“ die Emons Spedition GmbH ausgezeichnet. Im Rahmen eines Inkubationsprogramms identifizierte das Digital-Team von Emons Projekte, die das digitale Potenzial haben sollen, um Probleme und Bedürfnisse von Mitarbeitern, Partnern und Kunden zu lösen. Dafür setzte das Team auch agile Methoden ein und begleitet Projekte bis hin zu neuen, digitalen Geschäftsmodellen.

Freiwilliges Engagement fördern

In der Sonderkategorie „Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung“ hat German Volunteers den Award gewonnen. Die Organisation stellt dem organisierten Sport eine digitale Infrastruktur für die Vermittlung von freiwilligen Helfern zur Verfügung. Über eine event-übergreifende Plattform können engagierte Menschen sich mit einem persönlichen Volunteer-Profil einfach für passende Einsätze bewerben.

Initiative für die Ukraine

Die Initiative #WeAreAllUkrainians von Wladimir Klitschko und Tatjana Kiel hat den Ehrenpreis der Digital X erhalten. Sie stellt der Ukraine und besonders den Flüchtlingen Güter wie Lebensmittel, Wasser, medizinische Artikel und Kleidung in großen Mengen zur Verfügung und transportiert sie in die betroffenen Regionen. Mütter und ihre Neugeborenen erhalten zudem nach der Geburt im Kriegsgebiet einen schnelleren und besseren Zugang zu entsprechender Versorgung und Ernährung.

