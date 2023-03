So sieht`s aus ... Das sagt der Mittelstand zur aktuellen Wirtschaftslage

Mission Mittelstand hat 250 Unternehmen befragt, um ein Stimmungsbild der KMU-Welt zeichnen zu können. Trotz aller Bedrängnisse sehe es durchaus gut aus. Hier erfahren Sie mehr dazu.

Matthias Aumann ist ein erfahrener Geschäftsführer und hat die Mission Mittelstand gegründet. Er und seine über 140 Mitarbeiter beraten KMU dabei, wie sie ihre Marktchancen erhöhen können, um nicht nur Krisen erfolgreich zu meistern. (Bild: Mission Mittelstand)

2022 war kein einfaches Jahr für Unternehmer, erinnert sich die digitale Unternehmensberatung Mission Mittelstand aus Cloppenburg. Die deutsche Wirtschaft steht auch noch immer unter Druck, aufgrund anhaltender Auswirkungen der Pandemie, aktueller Krisen und der Inflation, heißt es weiter. Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) müssten große Herausforderungen meistern, um am Markt bestehen zu können. Dass die richtige Unternehmensstrategie trotz widriger Umstände zum nachhaltigen Erfolg führen kann und viele KMU positiv in die Zukunft blicken, zeigt aber eine aktuelle Befragung.

Demnach sind über zwei Drittel der 250 befragten KMU positiv gestimmt. Obwohl Betriebskosten steigen und die Kaufkraft der Kunden sinkt, fühlt sich mehr als die Hälfte der Unternehmen gut auf die kommenden Aufgaben vorbereitet. „Unsere Partnerbetriebe zeigen mit diesen Einschätzungen ihre bereits gewonnene Stärke“, schließt Matthias Aumann, Geschäftsführer der Mission Mittelstand, daraus. Es sei deshalb wichtig, bei äußeren Widrigkeiten proaktiv zu sein und sich als Geschäftsführer rechtzeitig Unterstützung zu holen. Dann könnten Unternehmen selbst in schwierigen Zeiten noch aufblühen.

Partnerschaftliche Beratung vom Experten

Aumann weiß wovon er redet, denn er ist selbst erfolgreicher Unternehmer und gründete bereits mit 23 Jahren sein erstes Unternehmen. Vier Jahre später wurde sein Garten- und Landschaftsbauunternehmen von der Zeitschrift Focus zum „Wachstumschampion“ gekürt. Seinen großen Erfahrungsschatz, den er in über zehn Jahren als Geschäftsführer gesammelt hat, gibt er seit 2017 an KMU weiter. Ihm sei Authentizität und Leidenschaft im Beratungsbusiness sehr wichtig, deshalb habe er sich zur Gründung von Mission Mittelstand entschieden. „Ich kenne die Pain Points der Unternehmen aus eigener Erfahrung und möchte partnerschaftlich und ohne Hemmschwellen mit den Geschäftsführern kommunizieren, um gemeinsam Maßnahmen zu entwickeln und den Mittelstand in Deutschland zu stärken“, erklärt Aumann.

Mission Mittelstand bietet mit einem rein digitalen Konzept Unterstützung und realisierbare Ratschläge in den Bereichen, die essenziell sind, aber oft im Tagesgeschäft zu kurz kommen. Das betreffe die Aspekte Marketing, Vertrieb, Recruiting, Mitarbeiterführung und Finanzen. Großer Handlungsbedarf bestehe zudem darin, Strukturen und Prozesse zu schaffen, um die Qualität bereichsübergreifend zu sichern und Zeit zu sparen.

Marke besser aktiv positionieren

Der Fachkräftemangel beschäftigt bekanntlich seit Jahren alle Branchen der deutschen Wirtschaft und ist oft der limitierende Faktor beim Unternehmenswachstum, wie es weiter heißt. Im „War for Talents“ gelte es vor allem, dem Unternehmen ein Gesicht zu geben und aus dem Pool an Wettbewerbern herauszustechen.

Doch die Themen Markenpositionierung und Recruiting benötigen Zeit und den Mut, neue Wege zu gehen, sagt Aumann. Mission Mittelstand setzt deshalb genau dort den Hebel an und möchte Unternehmen etwa an die effektive Nutzung von Social Media heranführen, um einen zeitgemäßen Kommunikationskanal mit Bestands-, potenziellen Neukunden und Bewerbern aufzubauen.

Als besondere Ergänzung hat Mission Mittelstand ein exklusives Netzwerk geknüpft. Viermal im Jahr treffen sich im Rahmen dessen die erfolgreichsten und erfahrensten Partnerbetriebe zu einem Mentorenprogramm. Beim intensiven Austausch an eindrucksvollen Orten profitierten die Teilnehmer dabei nicht nur von Aumanns Wissen, sondern auch von der Erfahrung großer Wirtschaftspersönlichkeiten. Mit ihnen gemeinsam arbeiten die Partnerbetriebe dabei eine Woche lang intensiv an der Weiterentwicklung ihrer Unternehmen.

