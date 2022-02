IIoT Cybus stattet Porsche-Werk mit digitaler Infrastruktur aus

In den Porsche-Werken Stuttgart-Zuffenhausen und Leipzig wurde eine gemeinsame Dateninfrastruktur und universelle Cloud-Konnektivität basierend auf Cybus Connectware realisiert.

Mithilfe von Cybus können selbst Maschinen von unterschiedlichen Herstellern im Porsche-Werk miteinander vernetzt werden. (Bild: ©Pugun & Photo Studio - stock.adobe.com)

Das Unternehmen Cybus hat gemeinsam mit Porsche verschiedene digitale Lösungen entlang der Fertigungskette ermöglicht. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde in den beiden Werken Stuttgart-Zuffenhausen und Leipzig ein Framework eingerichtet, das die Shopfloor- und Operational Technology (OT) mit der Werks-IT verbindet. Die Lösung könnte in Zukunft auf weitere Standorte im Volkswagen-Konzern skaliert werden.

Konkret basiert die Lösung auf der Cybus Manufacturing Data Platform. Diese ermöglicht eine universelle Cloud-Konnektivität sowie eine gemeinsame Dateninfrastruktur, so Cybus. So soll es möglich sein, dass mehr als 1000 Maschinen unterschiedlicher Hersteller in einer einzigen Halle miteinander verbunden werden. Damit könnten werksübergreifende Analysen und Optimierungsmaßnahmen regelmäßig durchgeführt werden. Die IIoT-Lösung sammle dafür Betriebsdaten, die dann harmonisiert und in die Cloud übertragen werden.

Cybus Connectware läuft laut dem Unternehmen 24 Stunden ohne Ausfallzeiten im Drei-Schicht-System der Produktionsanlagen. Erreicht werde dies durch den Einsatz von Kubernetes-Clustern, auf denen die Cybus Connectware läuft. Bei Kubernetes handelt es sich um ein Open-Source-System zur Automatisierung der Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung von Container-Anwendungen.

