Smart automatisiert Comau und Intrinsic demokratisieren die Automatisierung per Roboter

Comau und Intrinsic engagieren sich nun gemeinsam für „intelligente“ Roboter ein, was mittels künstlicher Intelligenz (KI) und neuester Software zur Programmierung der Systeme klappen soll.

Comau und Intrinsic führen ihre Expertise zusammen, um die Automatisierung durch Robotersysteme für noch mehr Branchen erschwinglich zu machen. Software und künstliche Intelligenz spielten dabei eine Hauptrolle. (Bild: Comau)

Im Rahmen einer virtuellen Produkt-Keynote wurde Comau, ein weltweit führender Anbieter fortschrittlicher Produkte und Systeme für die industrielle Automatisierung und ein Unternehmen von Stellantis, als erster Industriepartner von Intrinsic präsentiert. Comau hat es sich zur Aufgabe gemacht, die industrielle Robotik für Millionen von Produktionsbetrieben, Unternehmern und Entwicklern nutzbarer zu machen, wie es dazu heißt. Auf der Bühne demonstrierte Pietro Gorlier, CEO von Comau, wie das Unternehmen kürzlich das neue Flowstate-Entwicklerprodukt und die zugehörige Plattform von Intrinsic. Die Entwicklung von Intrinsic-Flowstate wurde durch die Bereitschaft von Comau beschleunigt, gemeinsam Innovationen zu entwickeln, um schwierige Probleme auf neue Weise zu lösen. Diese Know-how-Kombination ermöglicht nun die Montage eines Supermoduls für Plug-in-Hybridelektrofahrzeuge (PHEV). Das soll aber nur eine von vielen Möglichkeiten für neue Anwendungen sein, die durch die Intrinsic-Plattform jetzt Realität werden könnten. Comau hat diese Innovation, wie es weiter heißt, getestet und validiert. Nun komme man dem Ziel einer Vision einer Demokratisierung der Robotik ein großes Stück näher.

Softwaredefinierte, KI-unterstützte Robotersysteme für alle

Mit Blick auf die Zukunft sollen weiterhin die Synergien mit Intrinsic und die Comau-Expertise in puncto kollaborativer, mobiler, tragbarer und sicherer Robotiksysteme genutzt werden, um softwaredefinierte sowie KI-gestützte Robotersysteme zu schaffen, was nach Ansicht von Comau für alle Branchen und Bereiche mit niedrigem Automatisierungsgrad unerlässlich ist.

Durch den Einsatz der Intrinsic-Plattform durch Comau werden Anwender unter anderem bald von Funktionen wie der Objektlageschätzung und der automatischen Roboterpfadplanung mit Kollisionsvermeidung profitieren. Doch das ist längst nicht alles, heißt es. (Bild: Comau / Intrinsic)

Durch den Einsatz der Intrinsic-Plattform durch Comau werde man bald von Funktionen wie der Objektlagenschätzung, der automatischen Roboterpfadplanung mit Kollisionsvermeidung (von der kontrollierten Bewegungen bis zum Kontakt), von „Peg in hole“-Anwendungen (Fügen respektive Montieren von Objekten beziehungsweise Komponenten in Führungen) und Kraftmessanordnungen profitieren. Die konkreten Vorteile für Comau-Kunden lassen sich so kurz zusammenfassen:

Die Implementierung und Integration der KI-gestützten Softwarefunktionen von Intrinsic bietet Comau die Möglichkeit, einfach skalierbare, günstige Möglichkeiten und vorkonfigurierte Anwendungsvorlagen zu entwickeln, die zur schnellen Bereitstellung neuer oder geänderter Anwendungen eingesetzt werden können;

Die Softwareplattform wird zu einer stärkeren Akzeptanz der Robotik und einer besseren Kosteneffizienz führen, indem sie Unternehmen den Zugang zu moderner Automatisierung erleichtert, die einfach bereitgestellt werden kann;

Die „Low Code“-Grafikoberfläche trägt dazu bei, dass die Roboterprogrammierung auch für Laien in Branchen, die sich zum ersten Mal mit dieser Automatisierung befassen, intuitiv bedienbar ist.

(ID:49483742)