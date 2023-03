Künstliche Intelligenz Chat GPT jetzt auch mit Azure Open AI Service verfügbar

Bereits im Januar schloss Microsoft mit dem Unternehmen Open AI eine Partnerschaft, um Chat GPT nutzen zu können. Azure soll dabei als exklusiver Cloudanbieter zum Einsatz kommen.

Chat GPT wurde bereits Ende November für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Innerhalb von fünf Tagen meldeten sich eine Million Nutzer an. (Bild: FAMILY STOCK - stock.adobe.com)

Microsoft hat die KI Chat GPT nun auch seinem Azure Open AI Service zur Verfügung gestellt. Laut einer Mitteilung bekommen so 1.000 Kunden des Services Zugang zu unter anderem den KI-Modellen Dall-E 2, GPT-3.5 und Codex. Entwickler können so die KI-Modelle in ihre eigenen Anwendungen integrieren.

Die KI könnte laut Microsoft verwendet werden, um Chatbots zu verbessern, damit sie unerwartete Fragen besser beantworten können. Auch die Zusammenfassung von Callcenter-Gesprächen und die Erstellung neuer Werbetexte mit personalisierten Angeboten sei möglich. Der Preis für die Nutzung betrage dabei 0,002 Dollar pro 1.000 Token.

Schutz vor Missbrauch

Um den Missbrauch von KI zu verhindern, hat Microsoft vier Regeln im Umgang mit den KI-Modellen aufgestellt. Die Kunden von Azure Open AI Service werden im ersten Schritt ebenfalls in die Pflicht genommen und müssen zum Beispiel darauf Hinweisen, wenn ein Text von KI generiert wurde. Ein Filter soll außerdem die Inhalte von Eingaben und Ausgaben ständig überprüfen. Als dritter Punkt müsse es eine Möglichkeit geben, um Missbrauch zu melden und zuletzt brauche es Dokumentation.

(ID:49249805)