Entwicklungslabor für 3D-Druck Carbon und LKT eröffnen Zentrum für Advanced Design and Development

Der US-amerikanische 3D-Drucker-Hersteller Carbon und der Lehrstuhl für Kunststofftechnik (LKT) der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) haben die Eröffnung eines Zentrums für Advanced Design and Development in Bayern bekannt gegeben. Durch die Zusammenarbeit sollen Unternehmen aus der Industrie besser unterstützt werden.

v.l.: Prof. Dr.-Ing. Dietmar Drummer (Leiter des Lehrstuhls für Kunststofftechnik der FAU), Phil DeSimone (CEO bei Carbon), Prof. Dr. Joachim Hornegger (Präsident der Friedrich-Alexander-Universität - FAU), Gerd Manz (Senior Vice President, Innovation to Production bei Carbon) (Bild: LKT)

Das LKT zeichnet sich im Bereich der additiven Fertigung durch ihre Expertise in der grundlagen- und industrieorientierten Forschung aus, von der Polymerchemie bis zur Polymertechnik. Carbon kokussiert auf die Produktion innovativer Produkte mittels modernster Design- und Fertigungstechnologien sowie einer kompetenten Anwendungsentwicklung. Die Partnerschaft soll nicht nur der Industrie dienen, sondern darüber hinaus ein breites Spektrum an Forschung in der additiven Fertigung und Materialentwicklung ermöglichen und fördern.

Das neu eingerichtete Zentrum wird europäischen Unternehmen die Möglichkeit bieten, die Entwicklung ihrer Produkte und die Carbon-Prozesse aus erster Hand zu erleben. Gleichzeitig sollen die Durchlaufzeiten der Kunden aus der Region deutlich verkürzt werden. Wie Carbon mitteilt, wird das Zentrum auch als Drehscheibe für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten dienen. Carbon und LKT werden dabei eng mit Doktoranden zusammenarbeiten und einen erweiterten Arbeitsbereich für die Erforschung innovativer Anwendungen und Fortschritte bei Plattformprozessen – von Materialentwicklungen bis hin zu Recyclingmöglichkeiten – einrichten. Das Entwicklungszentrum wird alle aktuellen Produktionstechnologien sowie die prämierten Werkstoffe von Carbon umfassen.

