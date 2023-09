Harz für die Digital Light Synthesis (DLS) Carbon stellt variabel anpassbares Elastomer für den 3D-Druck vor

Der US-amerikanische 3D--Drucker-Hersteller Carbon erweitert mit dem Elastomer EPU 46 sein Materialportfolio für die Idea-to-Production-Plattform. Es erlaubt eine große Bandbreite von Farben und Bauteilsteifigkeiten für additiv gefertigte Produkte im Gitterdesign.

Mit dem Elastomer EPU 46 werden besonders für Griffe und dünne Teile im Gitterdesign verschiedene taktile Funktionen möglich. (Bild: Carbon)

Mit dem neuen 3D-Druck-Harz können hochwertige Produkte wie Sättel, Schuhe und Griffe in verschiedenen Farben und Materialstärken additiv gefertigt werden. Wie Carbon mitteilt, ermöglicht die Abstimmung von Gitterparametern wie dem Durchmesser der Streben oder die Zellgröße eine große Bandbreite an Bauteilsteifigkeiten. Dadurch sei eine breite Palette an taktilen Funktionen möglich, die sich besonders für Griffe und dünne Teile eigne, bei denen es schwierig ist, eine weiche Kompression zu erzeugen. Durch die direkte Zugabe von Pigmenten zum Harz wird zudem sichergestellt, dass sich die Farbe nicht durch Abnutzung verändert oder verschleißt, heißt es.

Das Elastomer besteht laut Carbon zu 40 Prozent aus biobasiertem Rohmaterial und ist für ein lösungsmittelfreies Spin-Cleaning sowie eine Harzrückgewinnung ausgelegt. Es soll Ende September 2023 weltweit verfügbar sein.

