Dental-3D-Drucker Carbon stellt 3D-Druck-Lösung für Aligner vor

Der US-amerikanische 3D-Drucker-Hersteller Carbon präsentiert mit der Carbon Gen 2 Aligner Model Solution eine neue Fertigungslösung, mit der Hersteller von Kunststoffzahnschienen ihre Stückkosten drastisch senken und zugleich ihren Durchsatz deutlich erhöhen können.

Die Carbon Gen 2 Aligner Model Solution umfasst eine neue proprietäre Software und ein Hochleistungsharz, das in die bestehende Druckerhardware und den Aligner Model Workflow von Carbon integrierbar ist. (Bild: Carbon)

Mit der Gen 2 Aligner Model Solution bietet Carbon bestehenden und neuen Kunden eine 3D-Druck-Lösung an, die in ihren bestehenden Workflow für durchsichtige Kunststoffzahnschienen integriert werden kann. Wie das Unternehmen mitteilt, kombiniert die Lösung den Carbon L1-Drucker, eine lösungsmittelfreie Reinigungslösung sowie eine auf API basierende Software, die das Aushöhlen, Verschachteln und Stapeln der Modelle für den Druck automatisiert. Dank der Software, die gleichzeitig mit dem neuen UMA-20-Kunststoff von Carbon entwickelt wurde, soll die neue Produktionslösung Modelle automatisch aushöhlen - ein Ansatz, der eine kosteneffiziente und nachhaltige Lösung für Hersteller von Clear Alignern darstellt. Laut Carbon werde so der Materialverbrauch um bis zu 40 Prozent pro Modell gesenkt und der Durchsatz mit dem Carbon L1-Drucker um bis zu 65 Prozent gesteigert.

