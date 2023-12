Future of Industrial Usability Call for Papers: Die Zukunft der industriellen User Experience

User Experience und Usability haben bereits heute signifikanten Einfluss auf den Erfolg industrieller Produktion. Die Fachveranstaltung Future of Industrial Usability bringt auch 2024 Industrie und UX-Design zusammen.

Das Event Future of Industrial Usability lebt von nutzwertigen und praxisnahen Vorträgen – bewerben Sie sich! (Bild: Vogel Communications Group)

Industrielle User Experience (IUX) spielt eine entscheidende Rolle in der heutigen vernetzten Welt der Produktion und Fertigung. Die Gestaltung von Technologien, Maschinen und Schnittstellen, die sowohl intuitiv als auch effizient sind, beeinflusst maßgeblich die Leistungsfähigkeit und Effektivität von Anlagen und Systemen in der Industrie 4.0.

Die Fachveranstaltung Future of Industrial Usability bietet eine einzigartige Plattform für Expertinnen, Forscher und Fachleute, um ihre Erkenntnisse, Best Practices und Innovationen auf dem abwechslungsreichen Feld der industriellen UX zu präsentieren, zu reflektieren und zu diskutieren. Und auch in diesem Jahr können Sie sich mit einem Vortragsthema bewerben und so das Programm aktiv mitgestalten. Der Call for Papers ist eröffnet.

Breites Themenspektrum

Die folgenden Themencluster dienen lediglich als erste Orientierung zu inhaltlichen Schwerpunkten.

Nutzerzentrierte Gestaltung in der Industrie 4.0:

Erfahrungen und Herausforderungen bei der Integration von nutzerzentrierten Designprinzipien in industrielle Prozesse.

Nachhaltigkeit in der industriellen Produktion:

Vorstellung neuer Technologien und Ansätze zur Unterstützung der ökologischen Transformation der Industrie.

Human-Machine-Interaction in der Praxis:

Erfahrungen aus realen Projekten, die die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine verbessern und optimieren.

Barrierefreiheit und Inklusion in der Industrie:

Die Bedeutung von barrierefreien Designs für die Schaffung inklusiver und diverser Arbeitsumgebungen.

Datenschutz und Sicherheit in der IUX:

Strategien zur Sicherung von Benutzerdaten und Gewährleistung der Cybersicherheit in industriellen Benutzeroberflächen.

Bewerbungsphase läuft bereits

Alle Interessierten sind dazu eingeladen, ihre Vortragsideen bis Ende April 2024 einzureichen. Die ausgewählten Referentinnen und Referenten erhalten die Möglichkeit, praktische Ergebnisse des Arbeitsalltags sowie neue Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung einem breiten Publikum aus IUX-Begeisterten vorzustellen.

Die Einreichungen werden vom Themenbeirat der Veranstaltung bewertet, der aus erfahrenen Expertinnen und Experten im Bereich Industrieller User Experience besteht.

Egal ob innovative Ansätze, praxisnahe Fallstudien oder relevante Forschungsergebnisse, die das Verständnis und die Implementierung von UX in der Industrie vorantreiben – bewerben Sie sich!

Call for Papers Teilen Sie Ihr Wissen bei Future of Industrial Usability Sie verfügen über UX-Expertise und wissen nicht nur welche Hürden einer gelungenen Industrial Usability im Wege stehen, sondern auch, wie man sie erfolgreich nimmt? Dann werden Sie ein aktiver Teil von Future of Industrial Usability und teilen Ihre Erfahrungen – gute wie schlechte – mit den Teilnehmer:innen unseres Events.



Als Referent:innen sind eingeladen, die die Bedeutung von gelungenen Nutzungserlebnissen erkannt und Lust darauf haben, ihr UX-Wissen mit unserem Fachpublikum zu teilen. Jetzt informieren und Vortrag einreichen

(ID:49844760)