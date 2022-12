3D-Druck-Parameterentwicklung C103-Parametersatz von Sintavia für die Luft- und Raumfahrtindustrie

Der Designer und Additiv-Hersteller Sintavia habe nun seinen 29. Materialparameter für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie entwickelt. Damit habe man das Metall Niobium auf einem M290-Drucker von Eos entwickeln können.

Der spezielle Materialparameter ermöglicht den Einsatz der praktischen C103-Legierung in der Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. (Bild: Business Wire)

Die hochleistungsfähige Niob-Verbindung sei nur schwer ohne detaillierte Parameter zu drucken. Mithilfe der firmeneigenen Parameter sei Sintavia in der Lage, seinen Kunden und Kundinnen zuverlässige Komponenten für die Raumfahrtindustrie anzubieten, so Pavlo Earle, Vice President Technology Engineering bei Sintavia. Das Material werde aufgrund seines hohen Schmelzpunktes bevorzugt in Raumfahrt-Antriebssystemen eingesetzt.

Firmeneigene Standards für refraktäre Metalle

Zu den Leistungen und Eigenschaften des C103-Parametersatzes würden unter anderem eine knapp 100-prozentige As-printed-Dichte sowie eine Z-direktionale Dehnung von 32 % zählen. Insbesondere für Steuerbetriebswerke sowie Lagersteuerungsdüsen eigne sich Niobium besonders gut. Sintavia plane zudem, Parameter für andere Materialien zu entwickeln, die ebenso vorteilhaft in der Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie eingesetzt werden könnten.

