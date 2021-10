Abgehakt Blue Yonder ist komplett von Panasonic übernommen

Die kartellrechtlichen Umstände sind geklärt. Auch die Behörden in den USA gaben grünes Licht. Jetzt hat Panasonic auch die restlichen 80 Prozent des KI-Spezialisten Blue Yonder ins Boot geholt.

Unter Dach und Fach! Panasonic meldet den Abschluss der Übernahme von Blue Yonder. Jetzt kann es losgehen, mit der Entwicklung KI-basierter, autonomer Supply-Chain-Systeme. Blue Yonder beziffert die Investition auf 8,5 Milliarden US-Dollar. (Bild: Panasonic)

Die Übernahme beschleunige die gemeinsame Vision einer Autonomous Supply Chain von Panasonic und Blue Yonder, heißt es dazu. Durch die Integration der Sensortechnologien und Edge-Geräte von Panasonic und die KI/ML-gestützten Planungs-, Execution- und Commerce-Tools von Blue Yonder können Unternehmen E-Commerce-Strategien, Einzelhandelsgeschäfte, Lager, Transport und Arbeitsplätze neu denken sowie intelligenter und besser vernetzen, so das Versprechen der Beteiligten.

Dieses, wie es heißt, einzigartige End-to-End-Angebot biete die uneingeschränkte Transparenz, Kontrolle und Orchestrierung. Darüber hinaus ermöglicht das Ganze, dass Abläufe in Echtzeit optimierbar werden, sich ein besseres Kundenerlebnis ergebe, und dass ein profitableres Geschäftsergebnis winke.

Bei angespannten Lieferketten richtig reagieren

Damit will man Unternehmen Möglichkeiten an die Hand geben, mit denen sie bei angespannten Lieferketten oder gar Unterbrechungen derselben in Echtzeit entsprechend vernünftige Entscheidungen treffen können.

Die Marke Blue Yonder werde beibehalten und das Unternehmen innerhalb der Panasonic Connected Solutions Company angesiedelt sein. Der CEO von Blue Yonder, Girish Rishi, sowie das gesamte Führungsteam werden im Unternehmen bleiben, so Panasonic.

