Lebensmittelindustrie & AM Blaues SLS-Pulver für 3D-Drucker garantiert mehr Sicherheit

Das SLS-Material Iglidur-i6-Blue von Igus ist dank seiner durchgehend blauen Farbe gut sichtbar und sorgt für Sicherheit in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Dazu erfüllt es die FDA- und EU 10/2011-Hygiene-Richtlinien.

Lebensmittelkonform, abriebfest, robust und schmiermittelfrei: das gewährleistet das neue Iglidur-6i-Blue-Pulver für den 3D-Druck. (Bild: Igus GmbH)

Igus hat ein pulverartiges Druckmaterial entwickelt, das Bauteile blau färbt und somit mögliche Bruchstücke leichter erkennbar macht. 3D-Druck löst bereits häufig klassische Fertigungstechnologien in der Lebensmittelbranche ab, doch das blaue Material für das Verfahren Selektives Lasersintern (SLS) ist noch wenig verbreitet. Die Neuentwicklung von Igus sei besonders lebensmittelkonform und abriebfest, so Tom Krause, Leiter Geschäftsbereich additive Fertigung bei Igus.

Robust und schmiermittelfrei

Die besondere Zusammensetzung des Werkstoffs eignet sich vor allem für 3D-gedruckte Schnecken- und Zahnräder. Das Material soll zwischen -40 und +80 Grad Celsius temperaturbeständig und im Vergleich zu den Stoffen Polyoxymethylene (POM) und PA12 (SLS) langlebiger und verschleißfester sein.

Das Pulver weise zudem eine hohe Bruchdehnung auf und könne deswegen auch für Schnappverbindungen angewendet werden. Zudem sind winzig kleine Festschmierstoffe in das SLS-Material eingearbeitet, die einen gleitfähigen Trockenlauf ohne zusätzliche Schmiermittel erlauben sollen. Davon profitiert die Hygiene, da weniger Kontamination entsteht.

Schnelle Lieferzeiten

Für die Bestellung eines Bauteils benötigen interessierte Unternehmen keinen eigenen 3D-Drucker, einzig ein 3D-Modell des gewünschten Teils muss eingereicht werden. Laut Krause sei der SLS-Drucker von Igus dann in der Lage, eine große Menge an Bauteilen, Prototypen oder Serien in sehr kurzer Zeit anzufertigen.

Für Sonderbauteile, Prototypen und Serien bis 10.000 Stück können wir die Lieferzeit von mehreren Wochen auf fünf Tage reduzieren. Tom Krause, Leiter Geschäftsbereich Additive Fertigung bei Igus

