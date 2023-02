Unterstützung Bayern fördert den XR Hub Würzburg mit Hunderttausenden

Der Freistaat Bayern fördert den XR Hub Würzburg mit 730.000 Euro. Digitalministerin Judith Gerlach überreichte den Förderbescheid jetzt bei einem Besuch.

Weils wichtig ist! Übergabe des Förderbescheids über 730.000 Euro an den XR Hub Würzburg. Von links: JMU-Vizepräsident Matthias Bode, Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach, Professorin Carolin Wienrich und Professor Marc Latoschik. (Bild: D. Peter)

Der XR Hub Würzburg ist an der Julius-Maximilians-Universität (JMU) angesiedelt. Sein Ziel ist es, neueste Möglichkeiten im Bereich e-Xtended Reality (XR) zu erforschen, weiterzuentwickeln und ihre Anwendungsmöglichkeiten in die Wirtschaft und die Öffentlichkeit zu tragen, wie man erfährt. Jetzt wird er mit fast einer Million Euro unterstützt.

Mögliche Anwendungsgebiete gebe es zu Hauf. Denn XR-Tools könnten die Möglichkeiten in der Psycho- und Neurotherapie erweitern und verbessern, bei der Prävention von Cybermobbing unterstützen, das Lehren und Lernen verbessern, Arbeitsabläufe und die Interaktion mit KI-Systemen simulieren, soziale Interaktionen im Metaverse ermöglichen oder auch direkt vor Ort in der Landwirtschaft den Einfluss von Wetterereignissen auf die Bodenerosion analysieren. Die XR-Forschung an der JMU vereint dazu, wie es weiter heißt, neueste technische Entwicklungen und psychologische Wirkforschung mit hohem Transfereffekt für die regionale Industrie und Wirtschaft.

Auch Studierende profitieren vom Fördergeld

Dass der XR Hub Würzburg in den kommenden zwei Jahren weiterhin vom bayerischen Digitalministerium gefördert wird, ist nach Ansicht der Beteiligten eine sehr gute Nachricht für die Universität und die Region. Das sagte Universitätsvizepräsident Matthias Bode bei der Übergabe des Förderbescheids am 10. Februar 2023 in den Räumen des XR Hubs am Hubland-Campus.

Den Förderbescheid über knapp 730.000 Euro hatte Digitalministerin Judith Gerlach zuvor offiziell an Bode und die Leitung des XR Hubs überreicht.

Gerlach freue sich, dass auch die Würzburger Studierenden mithelfen, die XR-Technologie bekannter zu machen. Bei ihrem Besuch an der JMU eröffnete die Ministerin die Expo – eine öffentliche Ausstellung, bei der die Studierenden im Bereich Mensch-Computer-Systeme und Human-Computer-Interaction jeweils zum Ende eines Semesters die Ergebnisse ihrer Abschlussarbeiten präsentieren.

Motion Capture Labor heißt das Herzstück

Der XR Hub Würzburg ist übrigens Teil der Initiative „XR Hub Bayern“ der bayerischen Staatsregierung. Verteilt auf Standorte in Würzburg, Nürnberg und München ist es das gemeinsame Ziel, den Medien- und Wirtschaftsstandort Bayern zu stärken. Alle Hubs befassen sich dabei mit Technologien der Virtual und der e-Xtended Reality.

An der JMU ist der XR Hub am Lehrstuhl für Mensch-Computer-Interaktion angesiedelt. Das Motion Capture Labor bildet seinen Kern, wie man erfährt. Dort sind drei hochmoderne Motion-Capture-Systeme sowie Green-Screen-Technik installiert. Diese böten die Möglichkeit, die Körperbewegungen von Menschen exakt zu verfolgen und 1:1 in die virtuelle Welt zu übertragen. Damit könnten sich Menschen ganz natürlich im virtuellen Raum bewegen. Wenn sie sich vorher noch einscannen lassen, dann sehen ihre virtuellen Abbilder ihnen auch sehr ähnlich, sagen die Forscher. Deshalb beschäftige sich der XR Hub in Würzburg auch damit, wie Identität und Privatsphäre im virtuellen Raum sichergestellt werden könnten.

