Nicht verpassen! Bald ist wieder Tagung Instandhaltung in Nürnberg!

Vom 5. bis 6. Dezember 2023 findet erneut die Tagung Instandhaltung in Nürnberg statt. Aktuelle Herausforderungen der Branche zu meistern, ist dabei ein Fokus.

Alle, die sich in der Instandhaltungsbranche bewegen, oder sich dafür interessieren, sollten sich die Tagung Instandhaltung 2023 nicht entgehen lassen. Sie findet vom 5. bis 6. Dezember im weihnachtlichen Nürnberg statt und informiert über aktuelle Trends und Möglichkeiten. (Bild: Th. Tomak)

Die, wie es heißt, mittlerweile schon traditionelle Tagung Instandhaltung versammelt wieder führende Experten aus Industrie und Dienstleistungen, um über aktuelle Herausforderungen und wegweisende Ideen im Bereich der Instandhaltung und des Asset Managements zu diskutieren. Die zweitägige Veranstaltung wird seit 2006 von der IFC Ebert organisiert und findet pünktlich zum noch traditionelleren Christkindlesmarkt vom 5. bis 6. Dezember 2023 in Nürnberg statt. Dabei gibt es auch eine Chance auf eine Begegnung mit St. Nikolaus.

Das erwartet die Teilnehmer an der Tagung Instandhaltung

Die Tagung Instandhaltung 2023 richtet sich, wie der Name schon andeutet, an Fachleute, Führungskräfte und Entscheidungsträger aus der Maintenance, Technik und Produktion. Außer einem umfangreichen Vortragsprogramm, interaktiven Workshop- und Netzwerkformaten bildet eine kleine, wie es heißt, aber feine Fachausstellung das Herzstück des Events. Es erwarten Sie also spannende Vorträge zu Themen wie KI, Digitalisierung, Cyber Security und Automatisierung, Haftungs- und Sicherheitsfragen, Organisation und Management, Öko-Effizienz und Sustainability, so IFC Ebert.

Die Keynote „Generative KI mit OpenAI, ChatGPT und Google Bard“ liefere dabei den inspirierenden Impuls für ein spannendes Programm. Zu den Referenten zählen namenhafte Experten aus der Industrie sowie Vertreter von Forschungseinrichtungen und Verbänden. Diese werden ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen dabei teilen und den Teilnehmern, wie betont wird, wertvolle Einblicke zu aktuellen Trends, konkreten Lösungsmöglichkeiten für bestehende Probleme und zu Instrumenten sowie zukünftige Entwicklungen geben.

Auch auf die Gelegenheit zum Networking und zum Austausch mit allen Anwesenden sollte man nicht verzichten, was auf Augenhöhe geschehe. Die Teilnahme am „Familientreffen für Brancheninsider“ bietet folglich die Gelegenheit, das berufliches Netzwerk zu erweitern, miteinander zu lernen und von den Erfahrungen anderer zu profitieren.

Attraktive Optionen gibt es auch für Aussteller

Auch für Aussteller und Partnerunternehmen bietet IFC Ebert mit der Tagung Instandhaltung eine, wie es heißt, tolle Plattform, um technische Innovationen und Dienstleistungen zu präsentieren und persönliche Kontakte zu pflegen. Für Interessierte werden übrigens zwei Ausstellerpakete mit attraktiven Leistungen angeboten, welche auf der Homepage zu finden sind.

Wissen, Austausch und davon profitieren, sorgt dabei für Rüstzeit und Rüstzeug für den Erfolg, so der Veranstalter. Weitere Infos und die Anmeldung finden Sie auf der Tagungs-Website.

