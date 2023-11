Digitalisierung AWS startet unabhängige Cloud für Europa

Für Unternehmen in der EU ist die Arbeit mit Cloud-Infrastruktur schwierig, wenn die Daten außerhalb der EU verarbeitet werden. Mit einem neuen Service will AWS nun Sicherheit schaffen.

Für Kunden der AWS European Sovereign Cloud wird es möglich sein, alle von ihnen erstellten Metadaten in der EU zu belassen. (Bild: NicoElNino - stock.adobe.com)

Amazon Web Services (AWS) hat den Start der AWS European Sovereign Cloud angekündigt. Laut einer Mitteilung soll diese Cloud-Infrastruktur sich speziell an den öffentlichen Sektor und stark regulierte Industrien richten, wie etwa die Betreiber von kritischer Infrastruktur. Mit der European Sovereign Cloud will AWS den steigenden Anforderungen an den Ort der Datenverarbeitung besser gerecht werden.

So sollen etwa die Metadaten die EU nicht verlassen können. Dazu gehören etwa Rollen, Zugriffsrechte, Labels für Ressourcen und Konfigurationsinformationen. Kontrolle und Support werden ausschließlich von AWS-Personal ausgeübt, das in der EU ansässig ist und sich in der EU aufhält, heißt es weiter.

Räumliche Trennung für mehr Sicherheit

Die neuen Optionen für AWS-Kunden heißen AWS Outposts und AWS Dedicated Local Zones. AWS Outposts werden dabei vollständig verwaltet und können an praktisch jedem On-Premises- oder Edge-Standort bereitgestellt werden. Die AWS Dedicated Local Zones sind für die ausschließliche Nutzung durch ein Unternehmen oder einen Organisationsverbund konzipiert. Die Infrastruktur einer AWS Dedicated Local Zone wird an einem vom Kunden gewählten Standort platziert, so der Betreiber. Bei allen Angeboten gewährt AWS laut eigenen Angaben eine Infrastruktur, die sich an verschiedenen, voneinander getrennten geografischen Standorten befindet. Diese räumliche Trennung verringere signifikant das Risiko, dass ein Zwischenfall an einem einzelnen Standort den Geschäftsbetrieb beeinträchtige. Gleichzeitig seien die Standorte nahe genug, um niedrige Latenzzeiten für hochverfügbare Anwendungen zu gewährleisten.

Aktuell bietet AWS 102 Verfügbarkeitszonen in 32 geografischen Regionen an. Neben der AWS European Sovereign Cloud sind 12 weitere Verfügbarkeitszonen und vier weitere AWS-Regionen in Kanada, Malaysia, Neuseeland und Thailand in Planung. Die AWS-Infrastruktur in Europa umfasst die Regionen Frankfurt, Irland, London, Mailand, Paris, Spanien, Stockholm und Zürich.

