Live-Event Automatica bewegt sich fast wieder auf Vorkrisenniveau

Während der Corona-Krise mussten Messeveranstalter umdenken. Oft wurde dabei die Frage gestellt: hat das Konzept Messe vielleicht sogar ausgedient? Die Besucherzahlen der Automatica 2023 zeigen nun eine eindeutige Tendenz.

Top-Themen der Automatica 2023 waren KI und Technologien gegen den Fachkräftemangel. (Bild: Sandro Kipar/VCG)

Die Veranstalter der Automatica haben nach vier Messetagen ihren Schlussbericht vorgelegt. Laut einer Mitteilung waren vom 27. bis zum 30. Juni rund 40.000 Besucher aus etwa 88 Nationen auf dem Messegelände in München unterwegs, um sich bei den 650 Ausstellern aus 34 Ländern über neue Produkte zu informieren. Die Messe hat sich damit klar von der Corona-Krise und ihrem Vorjahresergebnis erholt (2022: 28.937 Besucher), konnte aber die Zahlen von 2018 (45.584 Besucher) knapp nicht erreichen.

Nach Deutschland kamen die meisten Besucher aus Österreich, Italien, Schweiz, Tschechien, Südkorea, China, Polen, Niederlande, Slowenien und den USA. Der Anteil internationaler Besucher lag bei 33 Prozent.

In der Befragung durch das Meinungsforschungsinstitut Gelszus bewerteten 94 Prozent der Aussteller die Messe mit „ausgezeichnet“ bis „gut“, heißt es weiter. Besonders gelobt wird die Qualität der Besucher (91 Prozent) und der gestiegene Anteil an Neukunden (85 Prozent). 98 Prozent der befragten Besucher bewerteten die Messe mit „ausgezeichnet“ bis „gut“. Darüber hinaus lobten 97 Prozent der Besucher die Präsenz der Marktführer auf der Messe. 65 Prozent der Besucher blicken optimistisch in die Zukunft und gehen davon aus, dass die Bedeutung der Automatica steigen wird.

Die nächste Automatica findet von 24. bis 27. Juni 2025 erneut parallel zur Laser World of Photonics sowie der World of Quantum in München statt.

