Vernetzte Zukunft Autodesk ebnet Weg zur digitalen Transformation in der Cloud

Autodesk eröffnete wieder die Autodesk University (AU), seine jährliche Design- und Make-Konferenz in New Orleans. Dort werde vorausgedacht, wie die digitale Transformation optimal geschehen könne.

Die digitale Transformation stellt Unternehmen vor Herausforderungen. Autodesk will mit neuen Cloud-Angeboten den Weg in die digitale Zukunft leichter machen. In New Orleans wurden jetzt drei davon im Rahmen der Autodesk University (AU) vorgestellt. (Bild: Autodesk)

Nach zwei Jahren in virtueller Form fand die Veranstaltung auch wieder als Präsenzveranstaltung statt. Die AU bringt Tausende von Branchenexperten und Vordenkern aus den Bereichen Architektur, Ingenieur- und Bauwesen (AEC), Produktdesign und -herstellung (D&M) sowie Medien und Unterhaltung (M&E) zusammen, wie Autodesk erklärt. Denn Unternehmen aus jeder dieser Branchen stünden heute vor beispiellosen Herausforderungen, die Lieferkettenunterbrechungen, Arbeitskräftemangel und Digitalisierung hießen, um nur einige zu nennen. Die Veranstaltung soll möglichst klare Wege aus dem Dschungel der Probleme aufzeigen.

Die Autodesk University 2022, die live und online für ein breites Publikum stattfand, umfasste außerdem 450 Kurse, die von Branchen- und Produktexperten geleitet wurden und Einblicke in die Zukunft von Design und Fertigung erlaubten. AU biete außerdem das ganze Jahr über kostenlosen Zugang zu Lerninhalten, beruflicher Weiterbildung und inspirierenden Vorträgen aus der Branche.

Verknüpfte Industrie-Cloud-Prozesse optimieren die Arbeitswelt

Auf der AU schilderten die Branchenexperten, wie die Verknüpfung von Menschen, Prozessen und Technologie zu besseren Ergebnissen führen könnte. Unter den Vortragenden waren zum Beispiel Sprecher der Stadt New Orleans, der Harvard Business School, des British Antarctic Survey, Amazon Studios, BBi Autosport und natürlich von Autodesk, et cetera. „Die Branchen setzen auf digitale Tools, aber allzu oft bleiben die Menschen in ihren jeweiligen Jobs und Prozessen isoliert. Auch sind Daten oft nicht so nützlich, wie sie sein könnten“, merkte Andrew Anagnost, Präsident und CEO von Autodesk, dabei an. Die Zeit sei reif, um die Vorteile der digitalen Transformation voll auszuschöpfen. Die Autodesk-Cloud-Funktionen unterstützten Innovatoren und Macher optimal dabei, noch produktiver und profitabler zu agieren, verspricht der CEO in diesem Zusammenhang.

Autodesk unterstützt und fördert also die digitale Transformation durch die Verbindung von Workflows in der Cloud, um bessere Resultate und Arbeitsabläufe zu generieren. Auf der AU stellte Autodesk gleich drei Industrie-Clouds vor: Autodesk Forma, Autodesk Flow und Autodesk Fusion. Alle seien Teil der Autodesk-Plattform und sollen Industrie-Cloud-Prozesse verknüpfen, um ganz neue Arbeitsweisen aus der Taufen zu heben.

