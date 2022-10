AM-Berufswelt Ausbildung im 3D-Druck

In Zusammenarbeit mit der IHK Würzburg-Schweinfurt bietet das Kunststoff-Unternehmen SKZ die Möglichkeit, einen offiziellen Abschluss als Techniker oder Technikerin in der additiven Fertigung zu absolvieren.

Bernhard Hennrich vom SKZ unterrichtet hier einen seiner Kurse. (Bild: SKZ)

Immer mehr Unternehmen integrieren den 3D-Druck in ihren Arbeitsalltag, dabei erweitert sich stetig das Angebot an neuen Möglichkeiten und Anwendungsgebieten. Gleichzeitig steigt damit auch die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften in der Industrie. Interessierte können sich nun als „geprüfter Industrietechniker oder geprüfte Industrietechnikerin Additive Fertigung“ an der IHK ausbilden lassen.

Laut Bernhard Hennrich, Gruppenleiter Bildung Spritzgießen und additive Fertigung am SKZ, habe das Unternehmen die Ausbildung bereits kurz vor Beginn der Pandemie angeboten. Damals sei die Zeit für neue Möglichkeiten einer Weiterbildung jedoch ungünstig gewesen. Aufgrund der fortschrittlichen Entwicklung der additiven Fertigungstechniken benötige man mittlerweile ein professionelleres und geschulteres Fachpersonal.

Anerkannter Bildungsabschluss für die Industrie

Die IHK arbeite bereits seit mehr als 50 Jahren erfolgreich mit dem SKZ zusammen. Durch mehrere Forschungs- und Industrieprojekte habe sich einiges an theoretischem und praktischem Know-How im Bereich Additive Fertigung aufgebaut. Da das SKZ viel industrienahe Forschungsarbeit betreibe, seien die Bildungsinhalte stets aktuell und würden jegliche Neuentwicklungen beinhalten. Hennrich sei demnach unbesorgt, was die Überholung durch die technische Entwicklung angehen würde.

Erste fertig ausgebildete Techniker und Technikerinnen Additive Fertigung will das SKZ bereits 2024 verabschieden. Die Anmeldung erfolge bei der IHK, dann sei eine Ausbildung in Voll- oder Teilzeit möglich.

* Bernhard Hennrich ist Gruppenleiter Bildung Spritzgießen und additive Fertigung am SKZ.

