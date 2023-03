Cybersicherheit Ascon wird zum internationalen Standard

Mit zunehmender Digitalisierung wird es immer wichtiger, Endgeräte im IoT abzusichern. Lightweight Cryptography soll diese Lücke in ressourcenbeschränkten Umgebungen schließen.

Bereits 2019 konnte sich Ascon bei der „CAESAR Competition for Authenticated Encryption“ in der Kategorie Lightweight Applications behaupten. (Bild: Skórzewiak - stock.adobe.com)

Die US-amerikanische Standardisierungsorganisation National Institute of Standards and Technology (NIST) hat den Algorithmus Ascon zum internationalen Standard für Lightweight Cryptography (LWC) erhoben. Laut einer Mitteilung des Unternehmens Infineon, das an der Entwicklung beteiligt ist, hat das kryptografische Verfahren sich in einem mehrstufigen und mehrjährigen Auswahlprozess durchgesetzt.

NIST untersuchte 57 Kandidaten

Vorteil von Ascon ist, dass es auch kleine Geräte im Netzwerk absichern kann, heißt es weiter. Davon profitieren etwa kleine Sensoren und Aktoren. Diese Anwendungen könnten mit Ascon auch dann geschützt werden, wenn für Sicherheitsalgorithmen nur wenig Energie und Rechenleistung zur Verfügung stehe.

Eine erste Version von Ascon entstand laut Infineon Anfang 2014 an der Technischen Universität (TU) Graz. Seitdem wurde der Algorithmus vom Team der TU Graz, der Infineon Technologies AG, von Lamarr Security Research und der Radboud University weiterentwickelt und verbessert. In einem öffentlichen Auswahlprozess des NIST wurden die Leistung und Funktionen aller 57 Kandidaten in mehreren Runden überprüft und auf Schwächen untersucht. Aus den zehn Finalisten ging Ascon schließlich als Sieger hervor.

