Elektro-Transporter Arrival Van: Die Fabrik folgt der Nachfrage

Das britische Start-up Arrival hat einen Elektro-Van entwickelt, der günstiger sein soll als die Konkurrenz. Erreichen will das Unternehmen das einerseits durch das modulare Konzept, andererseits durch die Produktion in kleinen Fabriken, die dort entstehen sollen, wo es auch Kunden gibt.

Der Arrival Van soll ab Ende 2022 auch auf den deutschen Straßen zu sehen sein. (Bild: Wehner)

Der Elektro-Van des britischen Start-ups Arrival kann ab sofort auch in Deutschland bestellt werden. Den futuristischen Transporter zeigte das Unternehmen am Mittwoch erstmals in der Nähe von München. „Das entscheidende ist, dass unser Van im Vergleich zu den Elektro-Nutzfahrzeugen der Wettbewerber erschwinglicher ist“, sagt Benedikt Bucher, Vertriebschef für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Konkrete Preise nennt das Unternehmen allerdings noch nicht. „Wir bewegen uns auf dem Niveau eines vergleichbaren Premium-Dieselfahrzeugs“, so Bucher. Zum Vergleich: Der Mercedes E-Sprinter kostet ab etwa 54.000 Euro netto, während ein ähnlich großer und motorisierter Diesel-Sprinter bereits ab etwa 35.000 Euro zu haben ist.

Den günstigen Preis bei Arrival soll unter anderem eine besonders kostengünstige Produktion möglich machen. Die findet nicht in einem großen Werk statt, sondern in vielen kleinen Fabriken, so genannten Microfactorys. Diese können rund 10.000 Fahrzeuge pro Jahr produzieren und sollen überall dort entstehen, wo die Fahrzeuge nachgefragt werden.

In einer Microfactory werden die Fahrzeuge nicht sequenziell am Fließband produziert, sondern in Roboterzellen, die das Fahrzeug komplett an einer Stelle fertigen. Die benötigten Teile fordern die Roboter an, wenn sie sie brauchen, und erhalten diese dann automatisiert. Eine Roboterzelle kann dabei auch verschiedene Varianten eines Produkts fertigen.

Lokale Produktion

Sechs Monate dauert nach Angaben des Start-ups der Bau einer Microfactory. Aktuell gibt es bereits eine im nordenglischen Bicester und eine in Rock Hill im US-Bundesstaat South Carolina. Dort baut Arrival bereits jetzt die Fahrzeuge für die Tests, die das Unternehmen zusammen mit Kunden durchführt. Eine dritte Microfactory soll in Kürze in Madrid entstehen.

Auch bei der Logistik will Arrival durch die lokale Produktion sparen. „Wir haben keine riesige Supply-Chain, die sich an einem Ort konzentriert. Und wir müssen die Fahrzeuge nicht von einem Standort aus in ganz Europa verteilen, sondern haben durch unsere Vor-Ort-Produktion kurze Wege“, erklärt der Manager. Problemen in der Lieferkette will Arrival durch eine hohe Fertigungstiefe entgegenwirken.

Die Vernetzung innerhalb einer Microfactory erfordert viel Know-how, Technik und vor allem Software. Arrival arbeitet dabei an vielen Stellen mit Künstlicher Intelligenz. Dementsprechend sind von den aktuell rund 2.000 Mitarbeitern, die das Unternehmen bereits hat, nach eigenen Angaben die Mehrheit Softwareentwickler.

Serienproduktion startet 2022

Die Serienproduktion des Arrival Vans soll im dritten Quartal 2022 starten. Das Fahrzeug ist modular aufgebaut. Es besteht aus einem Aluminiumrahmen sowie einer Karosserie aus einem speziellen, von Arrival entwickelten Verbundwerkstoff aus Polypropylen und Fieberglas. Er soll nach Angaben des Start-ups 50 Prozent leichter sein als Stahl. „Das Material ist nicht nur leicht, sondern auch sehr belastbar“, verspricht Bucher. „Gleichzeitig sparen wir uns Presswerke, Schweißarbeit und Lackierstraßen.“ Dadurch, dass die Karosserie nicht lackiert wird, soll nicht nur die Produktion günstiger sein, sondern die Autos auch weniger reparaturanfällig weil weniger sensibel für Kratzer.

Lange Lebensdauer

Over-the-Air-Softwareupdates in Kombination mit leicht tauschbarer Hardware sollen den Lebenszyklus des Vans verlängern. Laut Arrival soll die Lebensdauer der Fahrzeuge im Durchschnitt etwa doppelt so lange sein wie bei herkömmlichen Nutzfahrzeugen.

Arrival will jedoch nicht nur den Transportermarkt aufmischen. So soll bereits Ende dieses Jahres der Arrival-Bus in die Produktion gehen. In Kooperation mit Uber hat das Unternehmen zudem einen Pkw entwickelt, der Ende 2023 in Produktion geben soll. Als Kundengruppe hat sich das Start-up vor allem Ridesharing-Anbieter ausgeguckt. Details zu diesem Fahrzeug will Arrival noch in diesem Jahr verkünden.

