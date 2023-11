Kunststoff-3D-Druck Arburg stellt Hochtemperaturausführung seines Freeformer 750-3X vor

Arburg Additive hat auf der Formnext 2023 seinen Hochtemperatur-Freeformer 750-3X präsentiert. Mit dem 3D-Drucker können im AKF-Verfahren Bauteile aus Hochleistungskunststoffen wie Ultem 9085 additiv gefertigt werden.

Der Bauraum des Hochtemperatur-Freeformer 750-3X lässt sich auf 200 Grad Celsius temperieren, die Plastifizierung des Kunststoffgranulats erfolgt bei bis zu 450 Grad Celsius. (Bild: Arburg)

Mit den Freeformern von Arburg lassen sich im Verfahren Arburg-Kunststoff-Freiformen (AKF) voll funktionsfähige Bauteile und Kleinserien auf Basis von originalen Kunststoffgranulaten industriell additiv fertigen, auch aus sehr weichen Materialien (bis Härte 28 Shore A) oder in Hart-Weich-Verbindung. Sie eignen sich generell für anspruchsvolle Anwendungen in der Medizintechnik, Automobilindustrie oder Luft- und Raumfahrt. Auf der Formnext 2023 wurde jetzt der Freeformer 750-3X in Hochtemperatur-Ausführung vorgestellt. Als typische Anwendung wurde die Fertigung von geometrisch anspruchsvollen Lüftungskanälen für die Luft- und Raumfahrt aus originalem Ultem 9085 demonstriert.

Wie Arburg mitteilt, verfügt die High-end-Maschine über drei Austragseinheiten und ist äußerlich nicht vom Freeformer 300-3X zu unterscheiden. Mit rund 750 Quadratzentimetern ist jedoch der Bauteilträger rund 2,5 Mal größer, heißt es. Zudem sei die Datenaufbereitung und die von Arburg selbst entwickelte und gefertigte Gestica-Steuerung hinsichtlich Prozessstabilität und Bauteilqualität optimiert sowie die Bauzeit deutlich verkürzt. Ergebnis sind signifikant reduzierte Kosten pro Bauteil und ein geringerer Materialeinsatz. Der Bauraum lässt sich auf 200 Grad Celsius temperieren, die Plastifizierung des Granulats erfolgt bei bis zu 450 Grad Celsius.

