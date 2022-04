#lowcode4all Appian fördert Low-Code-Ausbildung mit kostenlosem Lehrplan

Die Teilnehmer des #lowcode4all-Programms erhalten einenkostenlosen Lehrplan mit Ausbildungsressourcen und einen Gutschein für die Abschlussprüfung.

Appian vergibt Stipendien für ein Low-Code-Programm. (Bild: putilov_denis - stock.adobe.com)

Das Unternehmen Appian hat im Rahmen seiner Veranstaltung Appian World, die vom 25. bis zum 27. April stattfand, sein neues Programm #lowcode4all vorgestellt. Laut einer Mitteilung richtet es sich an Studenten, Studienabbrecher, Hochschulabsolventen, Arbeitslose, Quereinsteiger und Militärveteranen. Appian plant laut eigenen Angaben, in diesem Jahr mindestens 1.000 #lowcode4all-Stipendien zu vergeben. Am Ende des Programms steht die Prüfung zum Appian Certified Associate Developer.

Auf Nachfrage teilt Appian mit, dass das Programm zunächst nur Bewerbern in den USA und Kanada zur Verfügung steht. Im Laufe des Jahres soll das Programm auf weitere Teile der Welt ausgeweitet werden.

Abzeichen für Linkedin

„Weltweit benötigt die Wirtschaft mehr Entwickler. Die Leichtigkeit, mit der sich Low-Code erlernen lässt, ermöglicht es den Menschen, sich beruflich zu verändern. Sie sind außerdem in der Lage, ihre Fähigkeiten zu erweitern und ihre Lebensumstände zu verbessern. Appian setzt sich dafür ein, Low-Code-Karrieren für alle zugänglich zu machen“, sagt Matt Calkins, CEO von Appian. Demnach erhalten alle Teilnehmer des Programms einen vollständigen Lehrplan sowie die notwendigen Ausbildungsressourcen. Wenn die Teilnehmer das Programm absolviert haben, bekommen sie einen Gutschein für die Zertifizierungsprüfung sowie ein neu entwickeltes Low-Code Ready-Abzeichen. Mit diesem Abzeichen können zum Beispiel Nutzer der Plattform Linkedin potenziellen Arbeitgebern zeigen, dass sie sich mit Low-Code auskennen.

Wer die Zertifizierungsprüfung bestanden hat, erhält außerdem Zugang zu Personalvermittlern des Hiring Partner-Netzwerks von Appian. Hier können Interessierte auch Tipps für ihren Lebenslauf oder für Vorstellungsgespräche bekommen.

(ID:48257250)