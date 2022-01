Produktneuheiten Anmeldefrist zum German Innovation Award endet bald

Mit dem German Innovation Award prämiert der Rat für Formgebung jährlich die besten Entwicklungen verschiedener Branchen. Einsendeschluss für 2022 ist der 28. Januar.

Der German Innovation Award zeichnet besonders kundenfreundliche und zukunftsweisende Produkte und Services aus. (Bild: German Innovation Award)

Wegweisende Unternehmen fördern und Innovationen sichtbar machen – das ist das Ziel des German Innovation Awards, den der Rat für Formgebung 2022 zum fünften Mal auslobt. Wie die Verantwortlichen am Montag in einer Pressemeldung mitteilen, können sich Interessierte dafür noch bis zum 28. Januar bewerben.

Ausgezeichnet werden Anbieter in 22 Unterkategorien, angefangen bei „Mobility“ über „Robotik & KI“ bis hin zu „Medical & Health“. Die Verleihung findet am 24. Mai im Futurium in Berlin statt.

Wer die preisträchtigen Bewerber sind, darüber entscheidet ein sechsköpfiges Expertenteam. Mit dabei sind unter anderem:

Christine Wang, Geschäftsführerin des Lufthansa Innovation Hub,

Elias Knubben, Bereichsleiter Unternehmensentwicklung bei Festo,

und Michael Kruza, Teamleiter des Telekom Innovation Hub.

Gemeinsam mit ihren Kollegen bewerten sie die Einreichungen danach, welche den größten Kundennutzen bietet und welche am relevantesten für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung ist.

Anmeldegebühr und weitere Infos

Die Anmeldung am German Innovation Award ist mit einer Gebühr in Höhe von 495 Euro verbunden. Bei Auszeichnung fallen je nach Auszeichnungsstufe und Paketbuchung für Kommunikationsmaßnahmen zusätzliche Servicegebühren an. Weitere Details finden Sie in dieser Award-Borschüre.

(ID:47957043)