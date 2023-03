Selektives Laserschmelzen Alpha Laser stellt seinen ersten Metall-3D-Drucker vor

Anbieter zum Thema ALPHA LASER GmbH

Mit dem 3D-Metalldrucker AL3D-Metal steigt der deutsche Laseranlagenbauer in die additive Fertigung ein. Das auf dem pulverbettbasierten Laserschmelzverfahren beruhende System benötigt nur eine geringe Stellfläche und erlaubt den Multi-Material-Druck mit einer Vielzahl an Metallen.

Der AL3D-Metal 200-100 erreicht mit einem 200 Watt IPG-Laser eine Bauteildichte von > 99,9 Prozent, bei einer Schichtstärke von 10-50 Mikrometer und einem Bauvolumen von 100 Millimeter im Durchmesser und 85 Millimeter / 120 Millimeter in der Z-Achse. (Bild: Alpha Laser)

Der 3D-Metalldrucker AL3D-Metal ist ein System für die Fertigung von Bauteilen in der Dental- und Medizintechnik, im Werkzeug- und Formenbau, in der Forschung, Entwicklung und Bildung sowie zur Schmuckherstellung mittels Laserstrahlschmelzen. Wie Alpha Laser mitteilt, steht den Anwendern eine große Datenbank an verifizierten Parametern für Edelstähle, Kobalt-Chrom, reaktive Materialien wie Titan sowie für verschiedene Edelmetalle zur Verfügung. Zudem erlaube das System den Multi-Material-Druck. Dabei erreiche der 3D-Drucker mit einem 200 Watt IPG-Laser eine Bauteildichte von > 99,9 Prozent, bei einer Schichtstärke von 10-50 Mikrometer und einem Bauvolumen von 100 Millimeter im Durchmesser und 85 Millimeter / 120 Millimeter in der Z-Achse (beim AL3D-Metal 200-100). Für die Variante AL3D-Metal 200-50 hat das Bauvolumen einem Durchmesser von 50 Millimeter bei einer Höhe in der Z-Achse von 50 Millimeter / 85 Millimeter, heißt es.

Bildergalerie

Dank eines geschlossenen Pulverkreislaufs soll der Anwender während des Druckvorgangs nicht mit dem Pulver in Berührung kommen. Das integrierte Filtersystem gewährleistet laut Alpha Laser eine hohe Pulverausbeute und ermöglicht effizientes Materialrecycling. Darüber hinaus sei mit dem Kartuschensystem ein schneller Pulverwechsel sowie eine einfache und schnelle Reinigung in gerade einmal 15 Minuten möglich. Durch die Integration der Mechanik in die Kartusche werde der Serviceaufwand zusätzlich reduziert und Stillstand vermieden. Zum Entpacken des Bauteils komplettiert die Entpackstation AL3D-Cabin die Anlage. Nach Angaben von Alpha Laser umfasst die All-In-One-Software des AL3D-Metal alle Funktionen, die für den kompletten Druckprozess erforderlich sind.

(ID:49223342)