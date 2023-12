Composite Extrusion Modeling (CEM) AIM3D stellt neue Slicing-Software für Voxelfill-Verfahren vor

3D-Drucker-Hersteller AIM3D und der Software-Entwickler Create it Real haben gemeinsam das Voxelfill-Verfahren als Plug-in in die Anlagentechnik der CEM-3D-Drucker integriert. Die Slicing-Software-Lösung SlicEx erschließt die optimale Ausnutzung der Voxelfill-Technologie zur Überwindung inhomogener Festigkeiten in Z-Richtung.

Visualisierung von SliceEX am Arbeitsplatz (Bild: AIM3D)

In der additiven Fertigung von Polymeren weisen Bauteile durch den schichtbasierten Aufbauprozess inhomogene Festigkeitswerte auf. Dies äußert sich vor allem durch Nachteile bei den Zug- und Biegefestigkeiten, sowie einem sehr spröden Verhalten entlang der Z-Achse. Mit dem patentierten Voxelfill-Verfahren geht AIM3D einen neuen Weg, der inhomogene Festigkeiten überwindet und mit definierten selektiven Dichten im Bauteil punktet. Mit der neuen Slicing-Software-Lösung SlicEx von Create it Real erhalten Anwender jetzt die Möglichkeit, die Potentiale von Voxelfill bei Aufbau von 3D-Bauteilen auszuschöpfen.

Wie AIM3D mitteilt, profitieren Anwender der 3D-Drucker ExAM 255 und ExAM 510 mit dem Plug-in SlicEx davon, dass sie über die Anlagentechnik nun umfassenden Zugriff auf den 3D-Bauteil-Prozess mit Voxelfill haben. Zudem können Input und Feedback zum Thema Slicer über AIM3D an den Entwickler Create it Real zur Prozess-Optimierung weitergegeben werden.

