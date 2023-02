Volumetrischer 3D-Druck Acht Millionen Euro Finanzspritze für neues 3D-Druck-Verfahren von Xolo

Die Berliner Firma Xolo arbeitet seit 2019 am volumetrischen 3D-Druck. Ihre Erfindung – die Xolographie – steht mit dem 3D-Drucker Xube jetzt erstmals zur Verfügung. Um den Übergang zur Nutzung im industriellen Maßstab ermöglichen, stellen der Deep Tech & Climate Fonds (DTCF), die HZG Group, Onsight Ventures und Square One acht Millionen Euro zur Verfügung.

Xolo bringt die Xolographie im 3D-Drucker Xube zum Einsatz. Die neuartige volumetrische 3D-Materialisierungstechnologie basiert auf zweifarbigen Photoinitiatoren und erzeugt in Sekunden filigrane Bauteile mit sehr glatte Oberflächen. (Bild: Xolo)

Die Xolographie ist ein volumetrisches Druckverfahren, das schnell druckt und sehr glatte Oberflächen produziert. Es operiert mit Materialien, die bisher nicht für den 3D-Druck verwendet werden konnten. Das Verfahren wurde am Technologiepark Berlin-Adlershof von den Xolo-Gründern Prof. Dr. Martin Regehly, Prof. Dr. Stefan Hecht und Dirk Radzinski entwickelt. Die drei Gründer bringen ihre Erfindung im 3D-Drucker Xube zum Einsatz.

Anders als bei herkömmlichen 3D-Druckverfahren, bei denen Schicht für Schicht gearbeitet wird, druckt die Xolographie aus dem vollen Volumen. Eine Küvette mit Flüssigharz bewegt sich dafür kontinuierlich durch einen sogenannten Lichtschnitt, in den eine Lichtprojektion fokussiert wird. Durch die Anreicherung des Flüssigharzes mit von Xolo entwickelten photoaktiven Spezialchemikalien, den sogenannten Photoinitiatoren, entsteht innerhalb kürzester Zeit das Endprodukt mit glatten Oberflächen.

Nun bekommt Xolo finanzielle Hilfe: Der Deep Tech & Climate Fonds (DTCF) hat sein erstes Investment im Rahmen einer Series-A-Finanzierung erfolgreich abgeschlossen. Gemeinsam mit der HZG Group, Onsight Ventures und dem Bestandsinvestor Square One stellt der DTCF der Xolo GmbH acht Millionen Euro zur Verfügung. Ziel der Investition ist es, der Xolographie zum Durchbruch zu verhelfen und dadurch dem 3D-Druck völlig neue Anwendungsfelder zu erschließen. Zum Beispiel in der Medizintechnik bei der Reproduktion von Organen oder in der optischen Industrie bei der Herstellung von Hochpräzisionslinsen.

