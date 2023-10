Veranstaltungen zum Thema 3D-Druck Sieben Tipps zu AM-Weiterbildungen im November

Wir weisen monatlich auf interessante Seminare, Webinare, Tagungen und Messen zum Thema additive Fertigung (AM) und 3D-Druck hin. Heute stellen wir unter anderem die AM-Messe Formnext, eine Tagung zum Beton-3D-Druck und ein Symposium zum Thema additive Fertigung in der Textilindustrie vor.

(Bild: EtiAmmos - stock.adobe.com)

Messe: Formnext 2023

Auf der Formnext 2023 bilden namhafte AM-Anbieter aus der ganzen Welt sowie zahlreiche Start-ups den gesamten additiven Fertigungsprozess ab – vom Design über Material, Software, Hardware, Produktionslösungen, Nachbearbeitung und Qualitätssicherung. Zum Rahmenprogramm gehören ein Dienstleister-Marketplace für die Automobilindustrie, die Start-up Challenge, ein Karrieretag für Jobinteressierte, die Sonderschau BE-AM zu neuesten AM-Entwicklungen in der Bauindustrie und das ASTM Standards Forum.

Wann: 7.-10. November 2023

Wo: Frankfurt/M.

Veranstalter: Mesago

Kosten: ab 109 Euro

Weitere Informationen zur Messe und zur Anmeldung

Symposium: Additive Fertigung in der Textilindustrie

Die additive Fertigung kommt unter anderem auch in der Textilindustrie zum Einsatz. Sie ist die Basis für die Entwicklung neuer Produkte und ermöglicht eine individuelle Gestaltung bis hin zur Funktionalisierung von Textilien. Das Symposium stellt verschiedene Blickwinkel des 3D-Drucks und deren Anwendungen aus den Bereichen Forschung und Industrie vor.

Wann: 8. November 2023

Wo: Frankfurt/M.

Veranstalter: Sächsisches Textilforschungsinstitut

Kosten: 295 Euro

Weitere Informationen zum Symposium und zur Anmeldung

Seminar: Fertigungsverfahren in der additiven Fertigung

Viele Bauteilideen oder Baugruppen können in der additiven Fertigung anders als mit konventionellen Fertigungsverfahren umgesetzt werden. Hierzu ist es wichtig „additiv“ zu denken und so an das Bauteildesign heranzugehen. Das Intensivseminar gibt einem Überblick über die wichtigsten Fertigungsverfahren und geht dann auf die Verfahren FLM/FFF und SLA mit ihren möglichen Materialien und vielfältigen Einsatzbereichen ein. Neben Konstruktionsmethoden für den Aufbau von Bauteilen werden auch wichtige Einstellungen für die 3D-Drucker erläutert.

Wann: 16.+17. November 2023

Wo: München

Veranstalter: Grundig Akademie

Kosten: 1020 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

Seminar: Additive Fertigung mit polymerbasierten Pulvern

Pulverbasierte additive Fertigungsverfahren werden im industriellen Umfeld vermehrt für die Produktion von Kleinserien herangezogen. Das Seminar vermittelt einen umfassenden Einblick in die pulverbasierte additiven Fertigung mit Kunststoffen. Unterschiedliche Verfahrensvarianten, verarbeitbare Materialien, Datenaufbereitung sowie unterschiedliche Möglichkeiten des Post-Processings werden dabei näher erläutert.

Wann: 20. + 21. November 2023

Wo: Würzburg

Veranstalter: Süddeutsches Kunststoffzentrum (SKZ)

Kosten: 1260 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

Online-Tagung: 5. Deutsches Industrieseminar Beton-3D-Druck

Mittels Beton-3D-Druck können Bauwerke in einer nie dagewesenen Formfreiheit erstellt werden. Dank einer digitalen Prozesskette können viele Arbeitsschritte, wie der Schalungsbau, entfallen und Kosten eingespart werden. Doch noch gibt es eine Reihe offener Fragen: Von der Entwicklung und Qualitätssicherung spezialisierter Betone über das Konstruieren von Druckrobotern bis zur Anpassung der Baustellen- und Logistikprozesse. Lösungsstrategien werden auf der Tagung diskutiert.

Wann: 23. November 2023

Wo: Dresden

Veranstalter: TU Dresden

Kosten: 125 Euro

Weitere Informationen zur Tagung und zur Anmeldung

Seminar: 3D-Druck in der Instandhaltung

Das Seminar vermittelt die Möglichkeiten und die Grenzen des 3D-Drucks für die Instandhaltung. Instandhalter lernen anhand praktischer Beispiele aus verschiedenen Branchen und Bereichen, wie Sie durch den Einsatz von additiven Fertigungsverfahren Ihre Instandhaltung hinsichtlich Zeit und Ressourcen optimieren können.

Wann: 24. November 2023

Wo: Leipzig

Veranstalter: TÜV Rheinland

Kosten: 570 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

Hybrid-Konferenz: 5. International Symposium Additive Manufacturing (ISAM)

Faszinierende technische 3D-Druck-Lösungen mit wirtschaftlichen Vorteilen sind starke Treiber für F&E-Anstrengungen weltweit. Das Symposium beleuchtet die neuesten Entwicklungen und Herausforderungen in der additiven Fertigung und bringt weltweit führende Laserexperten, Endanwender und Newcomer auf diesem Gebiet zusammen.

Wann: 29.11. bis 1.12. 2023

Wo: Dresden

Veranstalter: Fraunhofer IWS

Kosten: ab 250 Euro

Weitere Informationen zur Konferenz und zur Anmeldung

(ID:49760067)