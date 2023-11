Veranstaltungen zum Thema 3D-Druck Sieben Tipps zu AM-Weiterbildungen im Dezember

Wir weisen monatlich auf interessante Seminare, Webinare, Tagungen und Messen zum Thema additive Fertigung (AM) und 3D-Druck hin. Heute stellen wir ein Seminar zum mineralischen Laser-3D-Druck, einen Vortrag über die Mikrostruktur von AM-Bauteilen und ein Webinar zu endbelastbaren Prototypen vor. Alle drei Veranstaltungen sind kostenfrei.

(Bild: EtiAmmos - stock.adobe.com)

Online-Seminar: Der mineralische Laser-3D-Druck

In diesem Seminar gibt der Experte David Manjura von der ING3D GmbH in Fürth Einblicke in den mineralischen Laser-3D-Druck. Er informiert, welche Besonderheiten sein Unternehmen zu bieten hat und erläutert die dazugehörige Verfahrenstechnik. An jüngsten praktischen Beispielen, wie Hochtemperaturdämmungen für Glas- und Metallschmelzen, bindemittelfreie Sandformen für Metallgussindustrien bis hin zu brandhemmenden Lithium-Ionen-Akku Behältnissen erläutert er mögliche Anwendungsgebiete.

Wann: 5. Dezember 2023

Veranstalter: Bayern Innovativ

Kosten: kostenfrei

Info-Veranstaltung: 3D-Druck – Anwendungen und Lösungen für die Industrie

Stratasys stellt an seinem EMEA-Hauptsitz seine FDM-3D-Druck- und Polyjet-Technologie sowie Post-Processing-Verfahren vor, mit denen Prototypen und Endprodukte erstellt werden können. Darüber hinaus werden Anwendungen im Vorrichtungs- und Werkzeugbau sowie die Entwicklung von Greifern gezeigt.

Wann: 6. Dezember 2023

Wo: Rheinmünster

Veranstalter: Cintec/Stratasys

Kosten: kostenfrei

Workshop: Metallische additive Fertigung – Vom Pre- bis zum Postprocessing

In den seltensten Fällen erfüllen additiv hergestellte Bauteile die hohen Anforderungen an Oberflächen und Formtoleranzen. Um das volle Potenzial der additiven Wertschöpfungskette auszuschöpfen, muss der gesamte Prozess von der digitalen Produktentwicklung über die optimierte Fertigung bis hin zur effizienten Nachbearbeitung durchdacht und abgestimmt werden. Durch gezielte Anpassungen können bereits im Vorfeld Optimierungen vorgenommen werden. Der Workshop kombiniert fundiertes Forschungswissen mit praxisbezogenen Anwendungskenntnissen.

Wann: 6. + 7. Dezember 2023

Wo: Berlin

Veranstalter: Fraunhofer IPK

Kosten: 350 Euro

Seminar: Einstieg in die Additive Fertigung (3D-Druck)

Es ist heute möglich, sehr schnell und effizient aus 3D-CAD-Modellen Musterteile (Rapid Prototyping) und Serienteile (Rapid Manufacturing) in 3D zu fertigen. Der Workshop gibt einen Überblick über die Technologie der additiven Fertigung und deren grundlegenden Funktionsweisen. Es werden die gängigsten auf dem Markt befindlichen Fertigungsverfahren und Materialen, sowie die Möglichkeiten und Freiheiten des Bauteildesigns vorgestellt. Im praktischen Teil kommt ein FFF-Industrie-3D-Drucker zum Einsatz. Sie erhalten die Möglichkeit, den Druck für ein einfaches STL-File zu starten und softwaretechnisch anzupassen.

Wann: 7. Dezember 2023

Wo: Nürnberg

Veranstalter: Grundig-Akademie

Kosten: 500 Euro

Online-Vortrag: Mechanische Eigenschaften und Mikrostruktur von AM-Bauteilen

Die additive Fertigung erzeugt besondere, hierarchische Mikrostrukturen, die das mechanische Verhalten steuern. Im Vortrag werden unter anderem Volumendefekte, Kerbwirkung, Aufbauanisotropie, Makroeigenspannungen, Korngrenzen und chemische Gradienten betrachtet.

Wann: 7. Dezember 2023

Veranstalter: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

Kosten: kostenfrei

Konferenz: AM Medical Days

Ärzte, Krankenhausvertreter, Medizintechnikhersteller, Zulassungsbehörden, Krankenkassen und Bildungseinrichtungen haben auf der Konferenz mit Ausstellung die Möglichkeit, sich mit AM-Lösungsanbietern, wie Softwarefirmen, Materiallieferanten, Druckerherstellern und Dienstleistern auszutauschen, um den Wandel zur breiteren Anwendung von additiven Technologien im medizinischen Bereich vorantreiben.

Wann: 11. + 12. Dezember 2023

Wo: Berlin

Veranstalter: IPM

Kosten: ab 1150 Euro

Webinar: Endbelastbare Prototypen

Das Webinar gibt einen Überblick über die Möglichkeiten und Chancen der additiven Prototypenherstellung mit dem 3D-Farbdrucker JF 580 von Hewlett Packard. Dieser 3D-Drucker eignet sich für kleine und mittelgroße Produktentwicklungsteams, Design-Firmen und Universitäten, die hochbelastbare Funktionsprototypen und Anschauungsmodelle erstellen möchten. Sie bekommen einen Einblick in den gesamten 3D-Druckprozess von der Datenaufbereitung, über die Druckerbedienung, Bauteilentnahme bis hin zum Postprozess.

Wann: 14. Dezember 2023

Veranstalter: Kisters

Kosten: kostenfrei

