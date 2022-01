Kurzinfo Composable IT

Bei der Composable IT, also einer zusammensetzbaren IT-Infrastruktur, abstrahiert man Rechen-, Datenspeicher- und Netzwerkkapazitäten von deren physischen Orten. In der Folge können diese über eine webbasierte Schnittstelle administriert werden. Ein zentraler Vorteil ist dabei, dass eine Composable IT gleichermaßen Zugriff auf Rechenzentrumsressourcen wie Cloud-Services erlaubt. Das wiederum bildet die Grundlage für Private und Hybrid Cloud-Lösungen.