Medizinischer 3D-Druck 3D Systems übernimmt Kumovis

3D Systems wird bis April 2022 das Münchner Start-up Kumovis übernehmen. Mit der Akquisition erweitert 3D Systems sein Portfolio für 3D-gedruckte medizinische Anwendungen um die Extrusionstechnologie.

Mit dem FLM-Drucker R1 von Kumovis lassen sich Medizinprodukte aus Hochleistungskunststoffen unter Reinraumbedingungen herstellen. (Bild: Kumovis)

Die 3D-Druck-Lösungen von Kumovis basieren auf der FLM(Fused Layer Manufacturing)-Technologie, die speziell für die additive Fertigung von medizinischen Hochleistungspolymeren wie PEEK (Polyetheretherketon) entwickelt wurde. Erst kürzlich wurde der 3D-Drucker Kumovis R1 vorgestellt. Mit ihm sollen patientenspezifische Implantate und chirurgische Instrumente aus Hochleistungskunststoffen effizienter als mit konventionellen Verfahren herstellbar sein.

Mit der Akquisition von Kumovis erweitert 3D Systems nun sein personalisiertes Polymerdruck-Portfolio im Medizintechnikbereich und kann nach eigenen Angaben neue Bereiche bedienen. So soll für Craniomaxillofaciale Anwendungen durch die Herstellung von PEEK-Implantaten das VSP-Lösungsportfolio (virtuelle chirurgische Planung) erweitert werden. Nachdem Kumovis kohlenstofffaserverstärkte PEEK-Knochenplatten für Trauma- und Frakturfixierungsanwendungen entwickelt hat, will dies 3D Systems nutzen, um in das Marktsegment der medizinischen Traumaversorgung einzudringen und zu wachsen.

3D Systems beabsichtigt, die Kumovis-Technologie in seine Standorte Littleton (Colorado) und Leuven (Belgien) zu integrieren und so eine Symbiose mit seinen bestehenden Qualitätssystemen und regulatorischen Anforderungen zu schaffen.

